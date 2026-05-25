石黒賢、ヒロイン・岡崎紗絵の父役「不安定な揺らぎを表現していきたい」 松村北斗主演『告白』出演決定【コメント全文】
俳優・石黒賢が、SixTONES・松村北斗が主演を務める日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白−25年目の秘密−』（毎週土曜 後9：00〜後9：54）に出演することが25日、発表された。ヒロイン・野瀬麻里子（岡崎紗絵）の父を演じる。
【写真】誰だかわかった？ヒント動画に出ていた佐々木希（子ども時代）
本作は、愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。主人公・雪村爽太（松村）は、幼い頃に出会った麻里子に25年間片想いを続けてきた。その感情は純愛か、それとも執着という名の狂気なのか。その裏には、25年前に起きた凄惨な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。
石黒は、麻里子の父で「野瀬化粧品」の現社長・野瀬銀次郎（60）を演じる。母・昭子が創業した会社を、国内シェア第5位を誇る上場企業へと成長させた人物である。
石黒は「純愛と狂気、その境は曖昧で目に見えるものではなく感じるもの」と作品の印象を語り、「不安定な揺らぎを表現していきたいと思います」とコメント。野瀬家を束ねる存在として、物語の行方を左右する重要な役どころを担う。
【石黒賢コメント全文】
――純愛と狂気の狭間を描く25年にわたるラブサスペンスですが、台本を読んだ感想と、本作への意気込みを教えてください。
純愛と狂気、その境は曖昧で目に見えるものではなく感じるもの。その本筋と家族内のサスペンスが絡み合い、読み応えがありました。その物語の世界の一部になれるよう、演じていきたいです。
――今回の役を演じる上で特に意識していることはありますか。
不安定な揺らぎを表現していきたいと思います。
【写真】誰だかわかった？ヒント動画に出ていた佐々木希（子ども時代）
本作は、愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。主人公・雪村爽太（松村）は、幼い頃に出会った麻里子に25年間片想いを続けてきた。その感情は純愛か、それとも執着という名の狂気なのか。その裏には、25年前に起きた凄惨な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。
石黒は「純愛と狂気、その境は曖昧で目に見えるものではなく感じるもの」と作品の印象を語り、「不安定な揺らぎを表現していきたいと思います」とコメント。野瀬家を束ねる存在として、物語の行方を左右する重要な役どころを担う。
【石黒賢コメント全文】
――純愛と狂気の狭間を描く25年にわたるラブサスペンスですが、台本を読んだ感想と、本作への意気込みを教えてください。
純愛と狂気、その境は曖昧で目に見えるものではなく感じるもの。その本筋と家族内のサスペンスが絡み合い、読み応えがありました。その物語の世界の一部になれるよう、演じていきたいです。
――今回の役を演じる上で特に意識していることはありますか。
不安定な揺らぎを表現していきたいと思います。