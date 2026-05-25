TBS系バラエティー「クレイジージャーニー」の2カ月ぶりとなるゴールデン2時間スペシャルが25日午後9時から放送される。

独自視点や強いこだわりをもって世界や日本を巡る人々が、その特異体験を語る伝聞形紀行バラエティー。裏社会ジャーナリスト、丸山ゴンザレス氏が大人気リゾート地・ハワイの闇“ホームレス問題＆スラム街”に迫る。

丸山氏がハワイのドラッグ問題を取り上げた2月放送の2時間スペシャルは、ギャラクシー賞テレビ部門奨励賞を受賞した。第2弾の今回は、ホームレス人口が6000人と増加した衝撃の理由が明らかに。「日本の皆さんも人ごとと考えるのではなく、こうやったら解決できるんじゃないかとシミュレーションする意識をもってほしい」と語った実態とは−。

また新たな写真家ジャーニー、ネーチャーフォトグラファーの上田優紀氏が初登場する。ウユニ塩湖で40日間テントで暮らして撮影した珠玉の1枚に、MCの設楽統（53）と小池栄子（45）は「すごすぎてうそみたい！」と大感動。今回の旅では、18年に110年ぶりに確認された幻の黒ヒョウをカメラに収めるため、ケニアへ向かう。