パパへの愛が溢れるわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で108万回再生を突破し、「可哀想だけど可愛すぎるw」「こんなん笑って怒れないw」「シャコタンなってて草」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬が『夫に叱られてしまった』結果→反省しながら『大好き』が溢れてしまい…許さざるを得ない光景】

パパに叱られたわんこ

TikTokアカウント「rukamama10」の投稿主さんは、ミニチュアダックスフンドの『むう』さんとの日常を紹介しています。むうちゃんは、とってもやんちゃないたずらっ子。この日も、家の中のものを壊してしまったそうです。そこへ登場したのはパパ。床に正座しながら、むうちゃんとしっかり向き合い、「これはダメでしょ～」とお説教タイムが始まったのだとか。

むうちゃんも叱られていることはちゃんと分かっているようで、腰を低くしながらソロソロとパパの方へ近付いてきたそうです。その姿はまさに「ごめんなさい…」という雰囲気だったといいます。

健気な姿にホッコリ

低姿勢で反省の意を示すむうちゃんでしたが、尻尾だけはブンブンと楽しそうに揺れていたそうです。「怒られてるけどパパ大好き！」という気持ちが溢れ出してしまっていたのかもしれません。

さらに、ようやくパパの近くまでたどり着いたものの、パパの手が少し動いただけで「ビクッ！」と緊張。怒られている自覚はしっかりあるのに、大好きな気持ちが止められないむうちゃんの姿に、思わずホッコリ…。

そんな可愛すぎる反省タイムのあと、むうちゃんはすっかり元気を取り戻して大はしゃぎ。結局パパもデレデレに戻ってしまったそうです。こんな姿を見せられたら、怒り続けるのは難しいかもしれませんね♪

この投稿には「尻尾だけでも媚び売っとくの可愛い」「うちの子と全く一緒の反応で笑った」「日頃から愛されているのが伝わります」といったコメントが寄せられています。

パパ大好きが止まらない

そんなむうちゃんですが、普段からパパとはとっても仲良しなのだそう。パパが帰宅すると、すぐに駆け寄ってべったり甘えるのが日課。添い寝をするときの定位置は、いつもパパの首元なのだとか。

さらに、パパに抱っこされると安心するのか、そのままウトウト眠ってしまうこともあるそうです。叱られても変わらない「大好き」が伝わってくるふたりの関係は、まさに相思相愛。深い絆に思わずホッコリしてしまうエピソードでした。

TikTokアカウント「rukamama10」には、むうさんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「rukamama10」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。