大型犬が、泥だらけになって家に帰ってきた「衝撃の理由」が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で90万5000回再生を突破し、「可愛いけどこれは怒られるｗ」「大満足の表情だね」といったコメントが寄せられています。

【動画：ドロドロに汚れて帰ってきた大型犬→外出中の様子を確認した結果…思わず絶望する『衝撃の光景』】

帰って来たら泥だらけ！

TikTokアカウント「goldenretrieverlex」に投稿されたのは、ドロドロに体を汚して家に帰ってきた、ゴールデンレトリバーの男の子「レックス」くんの様子。レックスくんは「ただいま！」と玄関で笑顔でオスワリしています。

ママは「なんでこんなことに…」と動揺が隠せませんが、レックスくんはお構いなしに家の中へ。レックスくんはパパとお散歩へ行き、お友達と遊んで泥だらけになってしまったのだそう。

心ゆくまで水たまりを堪能

泥の上でゴロゴロしたり、水たまりの中に入ってくつろいでみたりと、レックスくんはやりたい放題。パパに「出てきなさい」と言われても、全く聞く耳を持たず、泥水の水たまりを思いっきりエンジョイしていたんだとか。

水たまりで勢いよくフセをして、レックスくんは自ら泥まみれになっているよう。一緒に遊んでいるお友達の白い体はほぼ汚れていないので、レックスくんの汚れっぷりがとっても際立っています。

楽しすぎる「全力お散歩」

パパが写真を撮っていることに気付くと、立ち上がってブルブル攻撃を仕掛けるレックスくん。お友達もつられてブルブルしている横で、レックスくんはずっと笑顔で楽しそうな表情。

楽しげな姿は愛らしいですが、シャンプーのことを考えると、さすがに絶望感が生まれてしまいそうです。ママたちを困らせてしまいましたが、全力で遊べて最高に幸せそうなレックスくんなのでした。

投稿には「可愛いけどこれは怒られるｗ」「大満足の表情だね」「水たまりの泥水ほぼ吸い取ってて草」「こうなったらお手上げするしかないｗ」「さぞ楽しかった事でしょう」「最高に幸せなワンコ」といったコメントが寄せられています。

レックスくんの朗らかな日常は、TikTokアカウント「goldenretrieverlex」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「goldenretrieverlex」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。