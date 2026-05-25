人気インフルエンサー・MINAMIが5月21日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「家族に内緒でぼっち東京！！すぐ帰るつもりがまさかな展開に…？！」と題して、ひとりでこっそり東京を旅する動画を公開した。

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MINAMIは現在19歳のインフルエンサー。YouTubeではVlogや踊ってみた系の動画、若すぎると話題の母「みみママ」や姉・妹との動画も好評で、人気を集めている。山梨県在住でローティーンの頃から活躍していることもあり、「一人で東京へ」という企画自体に、しみじみ成長を感じる視聴者も少なくないようだ。

今回東京に向かった理由は、東京に住んでいる中学時代の友人とご飯に行くため。「（家族に）バレるタイミングがあるとすれば、クレジットカードを使った時。パパにバレる可能性大（笑）。まあ、バレてもいいや！という感じでいきたいと思います」とソワソワしつつ、用事を済ませて「Pandora」でアクセサリーを購入。店を後にしたところで、この日も着ていた自身とjouetie（ジュエティ）のコラボアイテムを身につけている人を見かけ、「うれしい！ 見せたいけど、もちろん映すことはできないので、うれしかったことだけ伝えます」と喜んだ。

その後は「MCM」でお目当てのリュックをゲットし、「LOFT」でコスメを買って、「PanasonicBeauty」でメイク。以前イベントをしたことがあり、自身のサインも飾ってある「PanasonicBeauty」はもちろん、行く先々にMINAMIの広告やコラボアイテム、PRした商品があり、視聴者もその影響力に驚かされる。バッチリメイクを仕上げた状態で友人と合流し、韓国料理店へ。ユッケご飯やタッカンマリに舌鼓を打ち、キディランドで購入した「ちいかわ×サンリオ」のマスコットを開封して見せ合うなど、楽しい時間を過ごしていた。

帰宅後、家族の反応はというと、買い物をした時点でパパにはバレていたが、ママは出かけていて気づかなかったようで、大騒ぎにはならなかった様子。忙しなく動き続けていた東京での1日は、しっかり購入品を紹介して締めくくられた。コメント欄には「ぼっち企画好きすぎる！」「友達といるみなみちゃん見るの新鮮でだーいすき」などの声が寄せられている。

（文＝向原康太）