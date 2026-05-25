日経平均がついに6万円を突破と思いきや、6万円を割ったりしている。中東情勢の混乱など先行き不透明感が極まりない。一体全体、我々の資産戦略はこれからどうすればいいのか？ そんな時に最適な本がある。「『金持ち父さん 貧乏父さん』以来の衝撃の書」と絶賛されている『JUST KEEP BUYING』とその続編『THE WEALTH LADDER 富の階段』だ。今回は、令和のベストセラー『お金の大学』両学長にも大絶賛されている『THE WEALTH LADDER ウェルス・ラダー』について一部を抜粋して特別公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

家族間でなにより大切なこと

富の階段を登るには、あなたや家族に犠牲を求められることが多い。

あなたが猛烈に働いているなら、仕事に取られる時間が長くなり、家族と一緒にいられる時間が減るかもしれない。

また、起業を決意すれば、様々な経済的リスクを負わなければならないこともある。パートナーの家事の負担が増えることもある。

富の階段をどのように登ろうとするにせよ、多くのものを求めることには代償が伴う。

これらの代償がどんなものであるべきかについては、家族と良く話し合っておくべきだ。そうしないと、しまいには家庭が崩壊してしまいかねない。

家族間で、将来に向けてどの程度犠牲を払うべきか、今を楽しく生きることとどの程度バランスを取るべきかについて、今のうちから共通の理解を得ておこう。

このような状況に対処するための完璧な方法はないが、何より大切なのは良いコミュニケーションを取ることだ。

あなたのお金に関する価値観や、家族の資産に関する長期的な計画について、早い段階から頻繁に話し合い、家族で同じ考えを共有しよう。

理想的なのは、家族全員が同じ認識を持ち、驚きや不満が生じないようにすることだ。

当然ながら、効果的なコミュニケーションは双方向だ。全員の話に耳を傾け、それぞれの意見を尊重すること。

意見の相違があれば、率直に話し合う。なぜ自分の考えは違うのか、どのようにしてそう考えるに至ったのかを伝えよう。

相手の意見に耳を傾け、完全に同意はできなくても、できる限り妥協すべきだ。

もちろん、こうした話合いは難しいこともある。感情的になったり、心が傷ついたりする場合もあるだろう。

「家族がバラバラにならない人」が心がけていること

しかし、起業家のアレックス・ホルモジが述べているように、「望ましい人生は、いくつかの難しい話合いの先にある」。

だから、家族を引き裂くような金銭をめぐる争いを防ぎたいなら、手遅れになる前にこうした話合いをしておくべきだ。

よく話合いをしなかったために、あなたがこの世からいなくなったときに家族が遺産をめぐって争う事態だけは、絶対に避けたいことだ。

お金と家族の問題は複雑であり、うまく対処するのは容易ではない。

甘やかしたり、ないがしろにしたり、プレッシャーをかけたりすることなく子育てをするのは至難の業だ。

親戚に経済的な支援をしながら、相手に依存心が生じるのを防ぐのも極めて難しい場合がある。

今を犠牲にすることなく未来のために行動するには、適切なバランスを取らなければならない。あらゆる状況に明確な答えがあるわけではない。

お金と人間関係の原則

それでも、「お金は人間関係を脅かすものではなく、より良いものにするためのものであるべき」という原則は忘れないようにしよう。

お金は自分自身で管理するものだが、それを将来も持続させたいなら、それをどう管理するかについて適切な方針を立て、家族の同意を得る必要がある。

あなたの資産はあなたのものだ。これによってお金に関する家族間の争いが100％防げるとは限らないが、家族の財産を未来の世代に引き継ぐうえで大いに役立つはずだ。

（本稿は、『THE WEALTH LADDER 富の階段 ── 資産レベルが上がり続けるシンプルな戦略』の一部を抜粋・編集して構成したものです）