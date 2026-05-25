「嫌になったら、逃げたらいい」。実家の寺を継ぎ、住職になった英月さんは20代の頃から親の勧めで35回以上ものお見合いを繰り返してきました。「でも自分の人生を他人に決められること自体が耐えられなかった」と、縁談を断り続けた結果、心身は次第に蝕まれていって。お見合いから逃げたい一心で、アメリカへと渡る決意をします。

【写真】「お見合いではモテたのでは」銀行員時代の清楚な服がよく似合う英月さん（6枚目/全14枚）

恋愛結婚はドラマの世界だと思っていた

20代の頃は銀行員だった英月さん

── 京都の中心にある大行寺で生まれ育った英月さん。弟さんが寺の跡取りとして育てられていたので、幼少期は「寺の娘」を意識することはなかったそうですが、親族のほとんどがお見合い結婚だったこともあり、20代から親に勧められるままに、実に35回以上もお見合いをされたそうですね。

英月さん：実家が寺なので、寺同士の結婚が多くて。お見合い結婚が当たり前という環境だったんです。だから「恋愛結婚はドラマや映画の世界の話」だと思っていました。

しかも私は身長173㎝。母からは「あなたは大きいし、かわいくもないし、賢くもない。唯一のとりえは若さだから、若いうちにお見合いしなさい」と、20歳の頃からお寺の方との縁談を勧められてきました。

── 早すぎるお見合いに抵抗はなかったですか。

英月さん：親に学費を出してもらって短大を卒業し、銀行に勤め、食費を家に入れていたとはいえ、まだまだ親の庇護下（ひごか）でしたから。それに就職の次は結婚と言われていたので、早すぎるとは思いませんでした。

── 決して積極的なわけではなかったんですね。

英月さん：最初のお見合いの時は断るという選択肢がないと思っていたので「この人と結婚するのか」と思っていました。ただ、どうしても受け入れられない何かがあって…。お見合いした方々はみなさん立派なお家の方たちで、経済的にも恵まれている。お相手の家族も「どうぞ来てください」と熱烈ウェルカム。文句ひとつ言うことはなく、お断りするような理由はないんです。

それでも他人に…といっても血のつながった両親ですが、自分の人生を決められてしまうこと自体が耐え難かったんです。最初のお見合いも、両親に両脇を挟まれるように大阪のホテルに向かいましたが、ギリギリになって「あ、やっぱり嫌やな」と、お手洗いに行くふりをしてとんずらしました。小1時間で見つかって連れ戻されましたが（笑）。

失礼な話ですが、当時は親のためにお見合いはするものの断ることしか考えておらず、いかに断るかに苦心していました。

── 数回であればともかく、35回以上もお見合いを断って、ご両親からは何も言われませんでしたか？

英月さん：もちろん、断ってばかりだと親から「何様なの？」と怒られるので、向こうからお断りしてもらえるようにと考えました。おもむろにタバコを持ち込んで吸ってみるなど、冗談みたいなことをしたこともあります。でも逆に、「なんて素直なお嬢さんなんだ」って好感度が爆上がりしちゃって（笑）。

そんな調子でお見合いを重ねているうちに28歳に。そうしたら母に「何か私に恨みでもあるんですか？こんな歳になってもお嫁に行かないなんて、寺の恥です」と泣かれてしまったんです。

お見合いから逃げるためだけにアメリカへ

── それはつらい展開ですね。

英月さん：そうしたら急に耳が聞こえなくなってしまったんです。勤めていた銀行でも仕事に行き詰まりを感じていたことも影響していたかもしれません。大きな病院の耳鼻咽喉科で検査を受けたら「僕の友達に、いい心療内科の先生がいるよ」と医師に言われました。さすがにこれはまずいと、お見合いから逃げるためだけに、アメリカへ家出をしたんです。今、考えればちょっと常軌を逸していますよね。でも当時はその選択しかなかった。

といっても、黙って出ていく訳にはいきません。「半年、ひょっとしたら1年になるかもしれないけれど、ロングバケーションに行かせてください」と親に告げました。ただ実際は帰国する考えはなかったので、海外でも生活できるよう、海外でもお金を下ろせる銀行口座を開設するなど、準備を進めました。

── なぜアメリカだったのでしょう？

英月さん：英語はできないんですが、とにかく遠くへ逃げようと思って世界地図を広げたときに気づいたわけです。「This is a pen.」は言えると。イタリア語もスペイン語も韓国語も話せないけど、penをappleにしたら結構、会話はできるんじゃないか。「ひょっとしたら英語は得意かも知れない」と勘違いをして英語圏に絞ったんです（笑）。

── すごい発想ですね（笑）。不安よりも、他人が敷いたレールから外れられる開放感のほうが強かったんでしょうか？

英月さん：そうですね。実際、アメリカ滞在中はホームシックになったことは一度もありません。ただ、アメリカに着いてから「気がついたら京都の実家にいる」という夢を毎晩見ました。京都には空港はないはずなのに「サンフランシスコ→京都」と印字されている航空券を握りしめていて「うわ、京都や」って思うところで目が覚める。それほど追い詰められていたのかもしれません。そんな夢を1年ほど見続けました。

いっぽうで、不安だったのは1週間先どころか、明日何をしているかが見えなかったこと。銀行員として働いていたときは半年ごとの決算期が繁忙期で、気づいたら「またセミが鳴いている」「もう雪が降っている」と季節が変わる生活を送っていたのに、アメリカでは仕事も住む家すらも決まっていなかったので。

── 帰国するつもりはなかったのに、現地到着後はノープランだったんですね。

英月さん：家出の前に、1か月ほど旅行でアメリカに行ったんですが、そのに知り合った人のところに、少しだけ居候させてもらいました。恥ずかしながら29歳まで働いていたのに、貯金はわずか100万円。それだと3か月で生活ができなくなる。すぐにでもなんとかしなければって状態でしたが、お金が底をついたとしても京都には戻りたくはなかったです。

鳩の餌だと思っていたものが、私の命を繋いだ

アメリカにてアイスホッケーを観戦

── では、まずどんな行動を起こされたのですか。

英月さん：アメリカに行って初めて知らされたのですが、たとえどんなに素晴らしいアイデアや考えを持っていても、相手に伝わらなければ何の意味もない。英語を話すことができなければ、「こうしたほうがいい」と意見を言っても理解されないどころか、話も聞いてもらえない。そこでまずは語学学校へ行き、それこそ「This is a pen.」から学びました。

それでも、英語が話せるようになるまでは道で声を掛けられても「この人、何言っているのかわからない」となると、みんなスッと逃げていくわけです。それが悔しくて。「私はアホじゃない。英語が話せないだけ！」と、よく言い返しました。

── 英語を身につけてからは、どんな仕事をされるようになりましたか。

英月さん：最初の仕事はテレビCMなどモデルのようなことをしていましたが、ウエイトレスや日本語教師、おせち料理を作って売ったこともありました。アメリカで生きていくためには、まずビザが必要になります。私は寺の娘だったので、ビザのために僧籍を取得。友人のペットだったネコのお葬式をしたことを機に「写経の会」を始め、そこで仏教の教えを知らされました。この「写経の会」は今も続いています。

── アメリカでの生活で、今に生かされていることはありますか。

英月さん：お金がなかったことですね。お金がないからこそ経験できたことはたくさんあります。親はお金がなくなったら帰ってくると思っていたので、兵糧攻めにしてくる。仕送りはいっさいありませんでした。だからこそ、30歳になって1ドルのありがたさ、初めてパン1切れのありがたさを知りました。

カフェで働き始めたときに、「お腹が減ってふらふらする」と伝えたら、サンドイッチ用のパンの耳を渡されたことがあったんです。パンの耳って昔、寺の向かいの本山佛光寺で鳩にあげていたものだから、私の中では「パンの耳は鳩の餌」というイメージが強くて…。でも食べたらおいしい。当たり前のことですが。

アメリカで生活できたのは、お金があったから。そのお金が得られたのは仕事があったから。仕事を得るのに学歴が必要だったら、日本で学校に行かせてくれた親のおかげ。誰かの紹介で仕事を得たのであれば、その人のおかげ。つまりパンの耳が私の口に入るまでの、背景に気づかされたんです。と同時に、鳩の餌だと思っていたものが、私の命を繋ぐものだったと知らされました。

── 極貧生活での印象深い思い出はありますか。

英月さん：お金がなくて食べられないときがあったからこそ、生きていくのにパンが大事だということを身にしみて知らされました。と同時に、人はパンがあっても生きていけないことをも知らされました。言い換えると、食べ物やお金がなければ幸せではないかもしれない。けれども食べ物やお金が十分にあっても、幸せとは限らない。何が本当の幸せなのか？大事な問いです。

逃げて、行き詰まっても、道は必ずある

── アメリカ生活で、価値観も大きく変わりましたか？

英月さん：それがあまり変わらないんですよ（笑）。銃声が聞こえるような下町にも住んんでいたので、いろんな刺激も受けましたが、価値観は変わらなかったです。

アメリカに住み始めて数か月後、ある友人に「君はすごいジャッジメンタル（自分の価値観で物事を判断していく人間）だ」って言われたことがありました。みんなそれぞれ事情があるし、いろんな背景があるのだから、自分の価値観でその人を判断しちゃいけないと。そんなつもりはなく、当時、私は「清く正しく、一生懸命生きているつもりだったのに」とショックを受けました。

それは私にとってショックな出来事ではあったものの、だからといって今は自分の価値観で他人をジャッジしていないかといえば、違います。残念ながら、その根性はなくなりません。ただ、そんな自分を改めて知れたことには、大きな意味があったと思います。

── アメリカでの生活が長くなるにつれ、「アメリカに逃げた」という後ろめたさは払しょくされましたか。

英月さん：最初から後ろめたさはなかったですね。渡米するときは自分にとって都合の悪いことから逃げることしか考えていませんでしたし、アメリカでの生活が始まってからは生きていくことに必死でしたから。

とはいえ、お見合いが嫌で家出したなんて恥ずかしいことです。それだけじゃなく耳が聞こえなくなったなど、つらく、苦しいこともありました。それらは、思い出したくもない黒歴史と言えるかも知れません。

けれども振り返ってみると、アメリカに逃げ出した事実がなければ、今の私は存在しません、いないのです。そう思うと、人生において無駄なことなど何もないのだなと思います。

別の言い方をすると、人生がたとえ行き詰まったとしても、もうアカンと思ったとしても、行き詰まっているのは私の思いだけなんです。自分が計画したことや都合、そして思いは行き詰まりますが、道は必ずあります。アメリカまで逃げて、逃げた先でも行き詰まって、だからこそ知らされたことです。

取材：文 岡粼優子 写真：英月