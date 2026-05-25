【西日本から北日本まで広く洗濯日和】

高気圧に覆われて、九州から東北にかけて一日よく晴れるでしょう。東京都心ではおよそ5日ぶりにたっぷりの日差しが降り注ぎそうです。北海道は午前中雲が多いですが、昼頃から晴れ間が出てくる見込みです。沖縄や奄美は曇りや雨で、午後は所により激しい雷雨の恐れもあるのでお気をつけください。

【東海から西の地域は30℃以上の厳しい蒸し暑さ】

西日本では真夏日となる所もあるでしょう。今シーズン初の熱中症警戒アラートが沖縄の八重山地方に発表されました。熱中症には厳重な警戒が必要です。きのう冷たい雨が降った東北では気温が急上昇します。盛岡はきのうより13℃も高い26℃の予想で4月中旬並みから7月上旬並みの暑さに変わりそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 :20℃ 釧路 :14℃

青森 :23℃ 盛岡 :26℃

仙台 :24℃ 新潟 :24℃

長野 :27℃ 金沢 :27℃

名古屋:28℃ 東京 :27℃

大阪 :30℃ 岡山 :30℃

広島 :29℃ 松江 :29℃

高知 :27℃ 福岡 :31℃

鹿児島:28℃ 那覇 :30℃

【今日は貴重な安定した晴れ】

火曜日は九州で雨が降り出し、水曜日は西日本で広く雨雲が発生しそうです。木曜日から金曜日にかけては、東日本、北日本でも天気が崩れるため、月曜日の日差しを有効に使えると良さそうです。