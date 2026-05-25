「だからって、止める?」はどう英訳する？【北村一真　月曜日の「英借文」】#35

北村一真さんによる英作文トレーニング！ #35

新刊『英文読解の思考法』をはじめ、英語学習者から大きな支持を得ている英語学者、北村一真さん。英文読解についての著作の多い北村さんですが、自身の英語力の基礎は、英作文によってつくられたと言います。



真の英会話力を効率的に身につけるには、「英借文」というコンセプトで英作文のトレーニングをするのがいちばん。数々の英語学習者を「上級」に導いてきた北村一真さんの指導で、毎週英借文のトレーニングをしてみましょう！



※「NHK出版 本がひらく」より

「英借文」のコンセプトについては第0回をお読みください。

トレーニング開始！

まずは【例題】の和文英訳問題に独力で挑戦してみて下さい。この時点では瞬時に訳す必要はなく、少し時間をかけても大丈夫です。ひとまず英文ができたら、[解答・解説]に進んで、ポイントとなる表現を確認しましょう。解説を一通り理解したら、【練習問題】に取り組んでみましょう。

【例題】次の和文を英語に訳しましょう。



SNSは有害なこともあるとみんな分かっていますが、だからって止めますか?

［解答・解説］



Everybody knows social media can be harmful, but is that going to stop you?

皮肉や煽りのニュアンスを込めて、「だからって、止める? / そんなんで止めるの?」という主旨の疑問文を作りたいなら、Is that going to stop you?やIs that going to make you stop? が便利です。 “6-7”というスラングについて報じたアメリカのニュース番組TODAYでは、レポーターが“6-7”を使う子供たちに対して以下のような質問をする場面が見られました（下のURLで動画を確認できます）。



Reporter: “Do you think that your mom and your dad or your teachers are getting a little annoyed of it?”

「お母さんやお父さん、先生たちはちょっとうんざりしていると思いますか？」

Children: “Yes.”

「うん」

Reporter: “Is that going to stop you?”

「だからって止める?」

Children: “No!”

「止めない!」



https://youtu.be/JWIdkm6Vv7w



子供たちの面白い答えを引き出そうとして、少し煽りっぽいニュアンスを込めた聞き方になっているのが分かりますね。

【練習問題】



君の分は悪いが、だからって止めるのか?

[解答]



The odds are against you, but is that going to stop you?



ポイント：

前半の「…にとって分が悪い、形勢が不利」というのは、the odds are against …がよく使用される表現です。後半は、そんなことでは止めないだろう、という煽りの意図を込めた感じの表現なので、今回紹介した表現がバッチリ使えます。

この1週間、【例題】【練習問題】の日本語を見て瞬時に英語に訳せるまで練習してみましょう。

プロフィール

北村一真（きたむら・かずま）

1982年生れ。2010年慶應義塾大学大学院後期博士課程単位取得満期退学。学部生、大学院生時代に関西の大学受験塾、隆盛ゼミナールで難関大学受験対策の英語講座を担当。滋賀大学、順天堂大学の非常勤講師を経て、09年杏林大学外国語学部助教、15年より同大学准教授。著書『英文解体新書』『英文解体新書２』（ともに研究社）、『英語の読み方』『英語の読み方 リスニング篇』（ともに中公新書）、『英文読解を極める』(NHK出版新書)、『文法知識と読解力を高める上級英文解釈クイズ60』（左右社）。共著『上級英単語 LOGOPHILIA』（アスク）など。

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