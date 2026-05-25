gelato pique cafeのあざらしクレープが再登場♡夏限定SEA ANIMALSフェア

gelato pique cafe（ジェラート ピケ カフェ）から、海の生き物たちをモチーフにした期間限定フェア“SEA ANIMALS”が2026年5月29日（金）よりスタート♡昨年話題となった「もちもちあざらしクレープ」がさらにおいしくなって再登場するほか、せいうちやラッコ、ペンギンをイメージしたキュートなスイーツ＆ドリンクが勢ぞろい。見た目も味わいも楽しめる、夏だけの特別メニューに注目です♪

愛らしさ満点の限定クレープ

今回のフェアで注目したいのが、「もちもちあざらしクレープ～黒ごま＆マンゴー～」1,290円（税込）。

もちもち食感の求肥をまとったあざらしフェイスがなんとも愛らしく、思わず写真を撮りたくなる一品です。

黒ごまジェラートの香ばしさに、マンゴーの爽やかな甘みをプラス。中にはホイップクリームやティラミスクリームも入っており、濃厚ながらも夏らしい後味に仕上げられています。

さらに、「ひんやりせいうちクレープ～チョコバナナ＆ティラミス～」1,290円（税込）も登場。

チョコバナナジェラートに、せいうちの顔をチョコレートで表現した遊び心たっぷりのクレープです。マシュマロの牙やクルミの食感がアクセントになり、最後まで飽きずに楽しめます♡

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ひんやりスイーツ＆ドリンクも

クレープ以外にも、夏にぴったりのひんやりメニューがラインアップ。

「ぷかぷかラッコジェラート～黒ごま～」は840円（税込）。黒ごまの濃厚な風味を楽しめるジェラートに、ラッコの顔や小さな手をデコレーションした癒し系スイーツです。

なめらかな口どけと香ばしい黒ごまのコクが広がります。

また、「ペンギンのぷるぷるソーダフロート」890円（税込）も見逃せません。爽やかなラムネソーダにミルクジェラートを合わせ、ペンギンモナカをトッピング。

さらに、パイン風味の魚型ゼリーが泳ぐように入っており、見た目も涼しげな一杯に仕上がっています。

どのメニューも、海の生き物たちの可愛らしさをたっぷり詰め込んだ限定メニュー。味だけでなく、ビジュアルにもこだわった世界観が魅力です♪

※表記は全て税込み価格です。

※各店舗、各日数量限定となります。

夏限定の癒しスイーツを満喫♡

“SEA ANIMALS”フェアは、2026年5月29日（金）から7月1日（水）までの期間限定開催。販売店舗はgelato pique cafe全店となっています。

キュートな海の仲間たちをモチーフにしたスイーツは、暑い季節のおでかけやカフェタイムをもっと楽しく彩ってくれそう♡

見た目の可愛さと本格的な味わいを同時に楽しめる、この夏だけの限定メニューをぜひチェックしてみてくださいね。