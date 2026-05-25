トランプ大統領一転「イランとの合意を急がないよう指示した」　アメリカメディア「ホルムズ海峡開放などで基本合意だが承認に数日必要」　

アメリカのトランプ大統領は24日、イランとの戦闘終結に向けた協議について、アメリカ政府高官らに対し「合意を急がないよう」指示したと明らかにしました。

トランプ大統領は24日、自身のSNSに、イランとの協議について「秩序正しく、建設的な形で進行している」としたうえで、担当する高官らに「合意を急がないよう指示した」と明らかにしました。

理由について「時間は我々の味方についているからだ」と説明しました。

さらに、合意するまで、アメリカ軍によるイランに対する海上封鎖は続くとしています。

トランプ大統領は、この投稿の前日にはイランとの合意が「まもなく発表される」との認識を示し、合意内容の大部分について交渉は終わったとして「ホルムズ海峡は開放されるだろう」と主張していました。

こうした中、ニューヨーク・タイムズは24日、アメリカ政府高官の話として、アメリカとイランがホルムズ海峡の開放およびイランによる高濃縮ウランの廃棄義務付けについて原則合意したと報じました。

合意はまだ署名されておらず、トランプ大統領とイランの最高指導者モジタバ師による最終承認が必要で、承認には数日かかる可能性があるとしています。