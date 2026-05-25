保険総合ポータルサイト『HOKENO』を運営する東京海上日動火災保険株式会社（東京都千代田区）は、このほど「親の『もしも』に対する備え」に関する意識調査を実施し、結果を発表しました。それによると、親の看取りをしたことがない人の約6割が「今まで『もしも』の会話をしたことがない」ことがわかりました。本記事では調査結果とともに、同社が作成した「親子でもしもに備えるためのTODOリスト」も紹介します。



【リスト】親子でもしもに備えるためのTODOリスト

調査は、全国の20〜60代の男女1030人（親の看取り経験者・未経験者各515人）を対象として、2025年11月にインターネットで実施されました。



まず、親の看取り未経験者に「親の『もしも』への備えがどれくらい重要だと思いますか」と聞いたところ、「重要である」とした人は83.7％にのぼりました。



そこで、「親の『もしも』に備えるために行動したこと」を聞いたところ、「資産状況を聞いた」（28.9％）や「葬儀やお墓の希望を聞いた」（24.5％）といった回答が見られたものの、「あてはまるものはない」（48.0％）が最も多くなりました。



この結果を踏まえて経済評論家・マネーコンサルタントの頼藤太希氏は「お金のことを聞くのは難しいもの。重要なのは『自分が遺された時にどうなるか』という子の視点を親に正直に伝えることです。親世代もかつて祖父母（子から見て）の相続を経験しているはずですので、誕生日や血液型などの基本情報、預貯金、銀行印、暗証番号といった資産情報に関するTODOリストを一緒に埋めていくことから始めてみましょう」と提案しています。



また、「『もしも』の備えについて、親との会話状況」については、「今まで会話をしたことはないが、今後会話をしようと思っている」（46.0％）と「今まで会話をしたことがなく、今後も会話をしようと思わない」（15.1％）を合わせた6割以上で、親の『もしも』の備えについての会話が十分にできていない実態が判明しました。



では、なぜ重要だとわかっていながら会話ができないのでしょうか。



その理由として、親の看取り未経験者の52.0％が、『もしも』の話をすることで「親の気分を害してしまいそう」「ネガティブな気持ちにさせてしまいそう」と不安を感じていることが明らかになりました。



他方、実際に親を看取った経験者に「備えの不足による困りごと」を聞いたところ、「資産状況を十分に把握できていなかったこと」（22.7％）、「もしものことがあったときの連絡先リスト」（13.9％）、「葬儀やお墓の希望」（12.1％）が上位に挙げられました。