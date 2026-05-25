お笑い芸人・西川きよしさん（79）の長男で、吉本新喜劇の西川忠志さん（58）が自身のインスタグラムを更新。筋トレ開始から1年8カ月が経過した姿が話題となっています。



【写真】「ターミネーターかと」ムキムキボディになった西川忠志

56歳半ばから趣味で始めたという筋トレ。「ジムに行き始めてから1年と8ヶ月」とつづり「ベンチプレスはやっと90kg挙げれるようになりました」「とは言ってもまだ2回までしか挙げられませんが」と現状を明かしました。



また「目標は100kg挙げれる様に焦らずコツコツと楽しみます」と述べ、「ちなみにまだ腹筋は割れてません 体脂肪を減らさなきゃ 有酸素運動もしないと」と今後の意気込みをつづり締めました。



この投稿のコメントでは「継続は力なりですね...！」「合成かと思うほどの身体」「デカッ」「タンクトップ似合う」「品のある筋肉」「AI？」「ターミネーターかと思った」「え！知らない間にすごい事に」などの声が寄せられました。



西川忠志さんは大阪府箕面市出身で吉本興業所属の喜劇俳優。弟は元俳優の西川弘志さん、妹はタレントの西川かの子さん。結婚しており、子どもは娘1人と息子1人です。