お笑いタレントのバイク川崎バイクさん（46）が自身のインスタグラムを更新。新しく撮影した「宣材写真」が話題となっています。



【写真】「若い頃のつんくさん」サングラスを外して激変したバイク川崎バイク

「NEW！宣材写真新しくなりました」と書き出し、ビフォーアフターの写真を複数枚アップしたバイク川崎バイクさん。



普段の赤と白のTシャツに黄色いバンダナ、サングラスを着用した姿とは異なり、紺色のストライプジャケットに黒のシャツ、黄色いネクタイを着用し、サングラスではなく眼鏡をかけて髪を軽くオールバックにした、がらりと印象の変わる大人の雰囲気で登場しました。



また投稿には「Q.なぜBKB衣装だけでなくスーツ姿で撮ったのですか？」という質問に対し、「そうですね〜実は色々やらせてもらってるので芸の幅を見せるためにと、あとは、普段あんまり着ないスーツ着て漫才師とかのスーツ萌え人気とか欲しくてですかね笑」とスーツの経緯を明かしています。



「元々のファンの方はおおむね喜んでくれてそうですが、闇金詐欺師、Vシネザコチンピラ、弱い哀川翔さん、みたいに言われたりもしますね。でもとても気に入ってますす。スーツのほうアクスタにしてもいいですね」と反響についてもつづっています。



この投稿のコメントでは「ビックリするぐらい企業からブッキングが来そう」「男前」「やっぱりいけてんのよ」「イケメンなの世の中にバレちゃう！」「若い頃のつんくさん」「色っぽい」「別人なったw」「スーツ萌え」など絶賛の声が多く寄せられました。