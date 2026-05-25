天下人・豊臣秀吉…ではなく、その弟・秀長が主人公！これまでになかった視点からダイナミックに描く大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合、日曜午後8時ほか）。兄を支え続けた“もう一人の豊臣”にスポットが当たることで映し出される新たな戦国の世界が話題です。そこで歴史家で作家・評論家の濱田浩一郎さんに、ドラマをもっと楽しむための”ツボ”を解説していただきました。

＜この大河の最重要場面＞平伏する大名を前に微塵の笑みもない秀吉・秀長…『豊臣兄弟！』視聴者が不穏を予感した冒頭シーンはこちら

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寛容な姿勢を見せた信長だったが…

大河ドラマ「豊臣兄弟！」第20回は「本物の平蜘蛛」。

同ドラマにおいて松永久秀は竹中直人さんが演じています。

天正5年（1577）8月、久秀は突如、織田信長に謀反し、居城の大和国・信貴山城に籠城します。

信長は「どのような事情があるのか。存分に思うところを申せば、望みを叶えてやろう」と当初は寛容な姿勢を見せますが（『信長公記』）、久秀はそれを拒否し、戦う覚悟を示します。

久秀討伐の総大将は嫡男・織田信忠

信長は久秀が差し出していた年少の人質（久秀の息子2人）を処刑した上で、久秀討伐を遂行しました。



『秀吉と秀長 天下統一の軌跡』（著：濱田浩一郎／内外出版社）

総大将は信長の嫡男・織田信忠。

ちなみにこの久秀討伐には羽柴秀吉も参加しています。

織田軍の夜討ちにより、信貴山城はついに落城します。

天守閣に放火し焼死

『信長公記』には、久秀は天守閣に放火し「焼死」したとあります。

戦国から江戸初期の興福寺多聞院院主の日記『多聞院日記』（天正5年10月11日条）には、昨夜、松永久秀・久通親子が「腹切自焼」したと記述されています。

久秀らの首は安土に送られ、織田軍は引き上げたとのこと。

『多聞院日記』には、奈良の大仏殿が焼けたのも（1567年）10月10日であったとし、久秀が死んだのも10月10日であると記されています（大仏殿が焼けたのは、久秀の仕業と考えられていました。しかし大仏殿に火をつけたのは誰かについては諸説あります）。

奈良の大仏殿が焼けた日に…

そして同書によると、大仏殿が焼けた翌朝は村雨が降っていたとあります。

不思議なことに久秀が死んだ翌日（10月11日）もまた「雨」でした。

『多聞院日記』はこれを「奇異の事也」（不思議なことである）としています。

ちなみに『信長公記』にも久秀の死と大仏殿炎上のことが関連付けて記述されています。

（主要参考文献一覧）

・桐野作人『織田信長』（KADOKAWA、２０１４年）

・濱田浩一郎『秀吉と秀長 天下統一の軌跡』（内外出版社、２０２５年）