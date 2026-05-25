●きょう25日(月)は天気は安定するも、週末よりもさらに蒸し暑い。熱中症に要注意

●あす26日(火)から天気下り坂。あさって27日(水)にかけてまとまった雨に



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昨夜まで西日本周辺は少々厚い雲に覆われていましたが、この時間は高気圧に覆われて晴れ間が広がってきています。





きょう25日(月)はこの先も天気は安定。日ざしがしっかり届く見込みです。

山口市内は最高気温が29度まで上がる予想。

週末よりもさらに蒸し暑く、熱中症に十分注意が必要です。





ただしあす26日(火)からは前線が県内を通過することで、天気は下り坂となります。

あす26日(火)の午後から天気が崩れ出し、あさって27日(水)にかけてまとまった雨が降る予想です。



あす26日(火)からまたしばらく日ざし控え目の日が続きます。

洗濯物など、きょう25日(月)の晴れ間をしっかり有効活用しましょう。





きょう25日(月)は安定した空模様。風も穏やかで洗濯物もよく乾きそうです。

夜はところどころで雲が多くなりますが、天気の崩れる心配はないと見込んでいます。





最高気温は広瀬は30度に達する「真夏日」。その他の各地も28度前後まで上がり、蒸し暑さが一段と増す予想です。こまめな水分補給を心がけましょう。





紫外線情報です。

よく晴れる分、紫外線は各地で非常に強くなりそうです。しっかりと対策を行いましょう。





あす26日(火)は午後から雨が降り出し、あさって27日(水)は一時本降りになると見込んでいます。

28日(木)まで細かい雨雲が残るものの、29日(金)から晴れ日が続く見通し。

日ざしが届くと気温は30度を超える予想で、再び空気のムシムシ感が上がっていく見込みです。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）