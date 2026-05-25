◆米大リーグ カブス５―８アストロズ（２４日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブスが２４日（日本時間２５日）、本拠地でアストロズに逆転負けを喫し、８連敗となった。鈴木誠也外野手（３１）は「６番・右翼」でフル出場も、４打数無安打で４試合、１４打席連続無安打。先発した今永昇太投手（３２）は３本塁打を浴びるなど、６回７安打７失点の乱調で５敗目（４勝）を喫した。

７連敗中だったカブスは、２回に今永がマイヤーズにソロを浴びて先制点を見城。それでも、直後に３点を奪って逆転した。今永は３回にもソロを被弾。３―２と１点のリードをも持って５回を迎えたが、２死満塁からペーニャに２点適時打を浴びて逆転されると、ウォーカーに痛恨の１４号３ランを浴びた。

前日２３日（同２４日）から打順を６番に下げた誠也もユニホームの左膝付近を破るほど守備では奮闘したが、右飛、空振り三振、二ゴロ、三ゴロの４打数無安打で、４試合、１４打席連続安打なしとなった。

今永は「バッティングカウントの中で、相手の１番強く振れる所に投げてしまっているので、それを次の登板では改善する必要がある。強く振られてもゴロになる投球が必要になる」と悔しさをにじませ、ウォーカーに３ランを浴びたスプリットについては「試合の序盤はよかったんですけど、打たれた５回は、相手のストライクゾーンよりも少し上に行ってしまったボールを打たれてしまったので、コンスタントに膝から下に投げるスプリットが大事だと思います」と振り返った。

チームは４月中旬から１０連勝、３連敗、１０連勝、４連敗、２連勝、８連敗と浮き沈みの激しい戦いを続けている。今永は「みんな変わらずいつもの自分のルーチンの練習に取り組んでいる。これからもそれを続ける必要があると思う。きょうも味方がいいプレーをしてくれたけど、自分が試合を勝たせられなかったので、次は味方もいいプレーをして、自分もそれに乗っていい投球ができればと思います」と前を向いた。