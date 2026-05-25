「アート級の美しさ♡」山田かなの最新写真集の厳選カットが解禁！

『SPA!グラビアン魂デジタル写真集 山田かな「好きになる」』好評発売中！ 発売を記念して、誌面カットを公開！

『SPA!グラビアン魂デジタル写真集 山田かな「好きになる」』が好評発売中だ。発売を記念し、誌面カットが公開された。

本作は、週刊SPA!のグラビアコーナー『グラビアン魂』の未公開カットをふんだんに収録したデジタル写真集。

山田かな ©週刊SPA!編集部 撮影：高橋慶佑 ヘアメイク：新井祐美子 スタイリング：富田育子

公開されたカットには、リビングで露わになる美しいプロポーションや、お風呂で見せる瑞々しく妖艶な姿が収められている。白いブーツと柔らかな太もも、そしてVラインのコントラストが目を引く。

山田かな ©週刊SPA!編集部 撮影：高橋慶佑 ヘアメイク：新井祐美子 スタイリング：富田育子

特に、乱れ髪の山田かなを捉えた一枚はアート級の美しさだ。額縁に飾りたくなるほど大人っぽく、色香に満ちた彼女の魅力を、ぜひその目で確かめてほしい。

山田かな ©週刊SPA!編集部 撮影：高橋慶佑 ヘアメイク：新井祐美子 スタイリング：富田育子

【プロフィール】

山田かな

千葉県生まれ 高校卒業後、会社員、グラドル、現役大学生グラドルと、豊富なキャリアを積んできた。

最新情報は公式インスタグラム（@maybe.yamada）やX（@maybe_yamada）などで発信中！

提供：週刊SPA!編集部 撮影：高橋慶佑 ヘアメイク：新井祐美子 スタイリング：富田育子