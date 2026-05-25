ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年5月25日（月）〜5月31日（日）「牡牛座（おうし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！



【牡牛座（おうし座）】

今週は、五感を意識して行動をすると◎ 本格的な夏に向けて、ひんやりグッズなどを購入するのも良いでしょう。水回りや玄関、ベランダなどを掃除し、虫対策をするのもアリ。不快に感じるものを排除して運気アップを。恋愛面は、フリーの人は友人から紹介してもらうといいかも。共通点があると会話も弾むでしょう。

★ワンポイントアドバイス★

いろんなニュースが入ってくるようですが、一喜一憂しすぎないように気をつけて。自分に必要なことを把握し、備えていくと良いでしょう。

■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）

東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。

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