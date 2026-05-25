『VIVANT』ただの不倫おじさんでは終わらない？ 新イラストを公開
俳優の堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場『VIVANT』（2026年7月期）の公式SNSが更新され、連日公開されているキャラクターイラストが話題を呼んでいる。意味深なビジュアルの数々に、ファンの間では登場人物の“正体”を巡る考察が加熱している。
【写真あり】不倫おじさんでは終わらない？ 新イラストを公開
同企画は4月29日にスタート。これまでに、黒い衣装でワイングラスを手にした人物や、フルボディースーツ姿でウインクするキャラクター、ダイナマイトのような装置を身につけた白髪の男性など、独特なデザインのイラストが次々と公開されてきた。さらに、前作に登場した自衛隊の秘密部隊「別班」を思わせるキャラクターも登場し、SNSでは「このシルエットはあの人物では」「別班メンバー再登場か」など、さまざまな憶測が飛び交っている。
26日目として公開されたのは、主人公・乃木憂助（堺雅人）が勤務する丸菱商事の専務・長野利彦（小日向文世）のイラスト。長野は前作で、同社財務部の太田梨歩との不倫関係が発覚し、その太田が「丸菱商事1億ドル誤送金事件」の実行犯だったことで公安から事情聴取を受けた人物だ。
さらに、長野の不可解な行動や謎めいた経歴から、国際テロ組織「テント」の協力者である“モニター”や、別班員ではないかとの疑惑も浮上。最終的には疑いが晴れたものの、視聴者の間では放送終了後も「ただの不倫おじさんでは終わらない!?」といった声が続出し、今なお“怪しい人物”として語られている。
『VIVANT』は2023年7月期に放送され、モンゴルで約2か月半にわたるロケを敢行。総移動距離1000キロに及ぶ大規模撮影と壮大なスケール感で注目を集めた。自衛隊の秘密部隊「別班」に所属する乃木が、謎のテロ組織「テント」の実態に迫るストーリーと、随所に散りばめられた伏線が支持され、高視聴率を記録。社会現象級のヒット作となった。
続編は異例の2クール連続放送となり、堺のほか阿部寛、二階堂ふみ、松坂桃李、二宮ら主要キャストが再集結。総勢26人が出演する大作となる。物語は、前作ラストで乃木の前に置かれた“赤い饅頭”の直後から始まるとされており、新章ではアゼルバイジャンでの大規模ロケも予定されている。
【写真あり】不倫おじさんでは終わらない？ 新イラストを公開
同企画は4月29日にスタート。これまでに、黒い衣装でワイングラスを手にした人物や、フルボディースーツ姿でウインクするキャラクター、ダイナマイトのような装置を身につけた白髪の男性など、独特なデザインのイラストが次々と公開されてきた。さらに、前作に登場した自衛隊の秘密部隊「別班」を思わせるキャラクターも登場し、SNSでは「このシルエットはあの人物では」「別班メンバー再登場か」など、さまざまな憶測が飛び交っている。
さらに、長野の不可解な行動や謎めいた経歴から、国際テロ組織「テント」の協力者である“モニター”や、別班員ではないかとの疑惑も浮上。最終的には疑いが晴れたものの、視聴者の間では放送終了後も「ただの不倫おじさんでは終わらない!?」といった声が続出し、今なお“怪しい人物”として語られている。
『VIVANT』は2023年7月期に放送され、モンゴルで約2か月半にわたるロケを敢行。総移動距離1000キロに及ぶ大規模撮影と壮大なスケール感で注目を集めた。自衛隊の秘密部隊「別班」に所属する乃木が、謎のテロ組織「テント」の実態に迫るストーリーと、随所に散りばめられた伏線が支持され、高視聴率を記録。社会現象級のヒット作となった。
続編は異例の2クール連続放送となり、堺のほか阿部寛、二階堂ふみ、松坂桃李、二宮ら主要キャストが再集結。総勢26人が出演する大作となる。物語は、前作ラストで乃木の前に置かれた“赤い饅頭”の直後から始まるとされており、新章ではアゼルバイジャンでの大規模ロケも予定されている。