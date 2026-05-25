プロ野球セ・リーグは24日、各地で3試合が行われました。

首位ヤクルトは4位DeNAと対戦。初回から対するDeNAの先発・石田裕太郎投手を相手に、連打で無死1、2塁と好機をつかみます。後続は併殺打に倒れるも、ランナーは3塁に進塁。ここで決定打が出ず先制とはなりませんでした。そんな中、ヤクルトの先発・奥川恭伸投手は2回、1アウト2、3塁から犠牲フライで失点。なんとこの試合で生まれた得点はこの1点のみ。投手戦のすえDeNAが勝利しました。

2位阪神は3位巨人と対戦。この試合も投手戦の様相を見せるも、阪神打線が5回に奮起します。1アウトから梅野隆太郎選手が3年ぶりのホームランを放ち先制すると、2アウト1塁の好機ではドラフト1位ルーキー・立石正広選手が待望の一発。同じくドラ1ルーキー・竹丸和幸投手からプロ初ホームランを放ちます。さらに2番手・田和廉投手からも2本のタイムリーなどで得点を追加した阪神。才木浩人投手が吉川尚輝選手の今季第1号2ランを浴びるなどで失点する場面もありましたが、巨人との同一カード3連勝。ここまで5連勝としました。

5位広島は6位中日と対戦。先発・岡本駿投手は初回から連打を浴びると、2アウト満塁のピンチから2本のタイムリーを浴びるなどで3失点とします。援護を受けた中日の先発・郄橋宏斗投手は好投を続けるも、6回に突如崩れ失点。菊池涼介選手の2ランを浴びると、2連続四球などで2アウト満塁のピンチを招き、持丸泰輝選手の逆転タイムリーを浴びました。その後は両チーム追加点なくゲームセット。中日が敗れました。

この結果、5連勝の阪神が首位に浮上。ヤクルトが2位後退となりました。先日の7連勝で一気に追い上げを見せていた巨人でしたが、再び上位とのゲーム差を広げています。なお、次回カードからは交流戦がスタート。昨季はパ・リーグがセ・リーグを圧倒しましたが、今年の行方にも注目です。

＜5月24日のセ・リーグ結果＞

◆DeNA 1-0 ヤクルト

勝利【DeNA】石田裕太郎(3勝5敗)

敗戦【ヤクルト】奥川恭伸(1勝4敗)

セーブ【DeNA】山粼康晃(12S）

◆阪神 6-3 巨人

勝利【阪神】才木浩人(5勝2敗)

敗戦【巨人】竹丸和幸(5勝3敗)

セーブ【阪神】岩崎優(1敗9S）

本塁打【阪神】梅野隆太郎1号、立石正広1号【巨人】吉川尚輝1号

◆広島 5-3 中日勝利【広島】岡本駿(3勝2敗)敗戦【中日】郄橋宏斗(1勝6敗)セーブ【広島】森浦大輔(2勝2敗4S)本塁打【広島】菊池涼介2号