速報です。中東情勢悪化後、日本向けの船として初めて、ホルムズ海峡を通過した原油タンカーが伊良湖水道を通り、伊勢湾内に入りました。正午ごろ愛知県知多市の製油所に到着する予定です。

【写真を見る】【速報】中東情勢悪化後、初めてホルムズ海峡を通過 日本向けのタンカー「出光丸」が伊良湖水道を通り伊勢湾を航行中 正午ごろ愛知県知多市の出光興産の製油所に到着

出光興産の原油タンカー「出光丸」はサウジアラビアでおよそ200万バレルの原油を積み伊良湖水道を航行中で伊勢湾を北西に向かって進んでいます。

出光丸は中東情勢悪化後、ホルムズ海峡を経由して日本に到着する初めてのタンカーで愛知県知多市にある出光興産の製油所、愛知事業所にきょう正午ごろ到着する見込みです。

原油は製油所の沖合にある原油受け入れ施設から海底パイプラインを通って製油所のタンクに移されます。

経済産業省は石油の備蓄は今月19日時点であわせて205日分あると説明しています。また、先月の中東からの原油輸入量は前の年に比べて67．2%減少しています。