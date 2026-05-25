千葉県松戸市の江戸川河川敷（江戸川松戸フラワーライン）で2026年5月30日（土）、週末のお出かけにぴったりな「江戸川松戸フラワーライン春の花まつり」を開催します！ ボランティアや地元住民が大切に育てた写真映え間違いなしの満開のポピー畑を舞台に、子どもたちが喜ぶ「ふれあい動物園」や、SNSでも話題の「恐竜レース」など家族連れで1日中楽しめるイベントが目白押し。

会場にはキッチンカーなど30以上のブースが集結し、絶品グルメも味わえます。さらに、松戸駅周辺の歴史を巡り、花畑の中で特製お弁当ランチを楽しむ贅沢な「まち歩きツアー」も同時開催。初夏の爽やかな風を感じながら、松戸の自然と歴史を五感で満喫できる特別な1日をご紹介します。

「春の花まつり」はどこで開催する？

「江戸川松戸フラワーライン春の花まつり」アクセス（ポスターより）

「江戸川松戸フラワーライン春の花まつり」は2026年5月30日（土）10:00〜15:00、江戸川松戸フラワーラインで開催します。JR常磐線・新京成電鉄「松戸駅」西口から徒歩約20分、もしくは松戸駅西口から京成バス（千葉ウエスト）に乗り、「地蔵前」バス停で降りて徒歩約15分でアクセスできます。

江戸川河川敷を彩るポピーの絨毯

千葉県松戸市の江戸川河川敷にある「江戸川松戸フラワーライン」では、初夏の訪れを告げるポピーの花が満開を迎えています。赤やピンクに色づくポピーの美しい花畑は、フラワーボランティアをはじめ、地元の保育所や幼稚園、住民の皆さんが協働して種をまき、大切に育ててきたものです。

恐竜になって駆け抜ける「恐竜レース」

会場にはキッチンカーやハンドメイド雑貨、花・植木の販売など30以上のバラエティ豊かなブースが出店。さらに、子どもたちに大人気のふれあい動物園や紙芝居、白熱の「恐竜レース」、ドローン操縦体験、消防車の展示・消防服着装体験など、家族みんなで1日中楽しめるプログラムが目白押しです。千葉県のマスコットキャラクター「チーバくん」や、松戸市応援キャラクター「松戸さん」も駆けつけ、会場を盛り上げます。

イベントコーナーでは「ライブステージ」や力強い「和太鼓演奏」、「キッズダンス」のほか、バルーンアートやユニークな「どじょうすくい」など、多彩なパフォーマンスが披露され、満開のポピーに囲まれた笑顔あふれるひとときを演出します。

「松戸宿・時を紡ぐ五感旅」も同日開催

松戸神社・本殿（画像：Pixta）

春の花まつりをさらに深く楽しむための連動企画として、松戸市観光協会が主催するまち歩きシリーズ・松戸はじめてさんぽ第2弾「松戸宿・時を紡ぐ五感旅」を同日10:00〜14:00に開催します。天保10年（1839年）創業という歴史を持つ、松戸駅前の老舗呉服屋「葛西屋」の7代目店主・中山晃一氏がガイドを担当。水戸街道の宿場町として栄えた「松戸宿」の面影を今に伝える松戸神社や旧松戸宿本陣跡などの歴史スポットを、地元を熟知した店主ならではの深い解説とともに巡ります。

葛西屋第7代目店主・中山晃一氏(写真左)と春の花まつり実行委員長・榎本孝芳氏

まち歩きの終着地は、賑わう「春の花まつり」の会場。ここでは春の花まつり実行委員長である榎本孝芳氏による解説を聞きながら、満開のポピー畑を目の前に特製のお弁当ランチを味わうという、まさに“五感”で松戸の魅力を堪能できる20名限定の贅沢なツアーとなっています。

集合場所：松戸観光案内所（松戸駅西口徒歩3分）10:00集合（14:00花まつり会場解散）

定員：20名（要予約・先着順）

参加費：大人 3,000円、小学生〜高校生 2,500円（いずれも昼食のお弁当付き）、小学生未満 500円（食事なし）

申し込み：専用のWeb申し込みフォームより受付

「江戸川松戸フラワーライン春の花まつり」詳細

「江戸川松戸フラワーライン春の花まつり」ポスター

初夏の陽気に誘われて、一面に広がる爽快な赤やピンクのポピー畑と、どこか懐かしい宿場町の歴史を感じる松戸の休日へ。カメラを片手に、心地よい川風を感じながら、あなただけの「松戸の魅力」を発見する小さな旅へ出かけてみませんか？

（画像：松戸市）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）