開催：2026.5.25

会場：リグリー・フィールド

結果：[カブス] 5 - 8 [アストロズ]

MLBの試合が25日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとアストロズが対戦した。

カブスの先発投手は今永昇太、対するアストロズの先発投手はピーター・ランバートで試合は開始した。

2回表、5番 ジェーコブ・マイヤーズ 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでアストロズ得点 CHC 0-1 HOU

2回裏、9番 ペドロ・ラミレス 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでカブス得点 CHC 1-1 HOU、1番 ピート・クローアームストロング 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでカブス得点 CHC 2-1 HOU、2番 ニコ・ホーナー 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでカブス得点 CHC 3-1 HOU

3回表、9番 ニック・アレン 7球目を打ってレフトスタンドへのホームランでアストロズ得点 CHC 3-2 HOU

5回表、2番 ジェレミ－・ペーニャ 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでアストロズ得点 CHC 3-4 HOU、3番 クリスチャン・ウォーカー 3球目を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでアストロズ得点 CHC 3-7 HOU

7回裏、3番 マイケル・ブッシュ 初球を打って左中間スタンドへのツーランホームランでカブス得点 CHC 5-7 HOU

9回表、9番 ニック・アレン 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでアストロズ得点 CHC 5-8 HOU

試合は5対8でアストロズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアストロズのピーター・ランバートで、ここまで3勝4敗0S。負け投手はカブスの今永昇太で、ここまで4勝5敗0S。アストロズのピアソンにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で4打数、0安打、0打点、打率は.248。さらに、カブスの今永昇太はこの試合で6.0回を投げ、7安打（3本塁打）、7失点、6奪三振、防御率は4.04となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-25 06:11:16 更新