開催：2026.5.25

会場：カウフマン・スタジアム

結果：[ロイヤルズ] 8 - 6 [マリナーズ]

MLBの試合が25日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとマリナーズが対戦した。

ロイヤルズの先発投手はセス・ルーゴ、対するマリナーズの先発投手はブライアン・ウーで試合は開始した。

1回表、2番 フリオ・ロドリゲス 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでマリナーズ得点 KC 0-1 SEA

5回裏、4番 サルバドール・ペレス 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 KC 2-1 SEA、5番 カーター・ジェンセン 4球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでロイヤルズ得点 KC 4-1 SEA

6回裏、9番 カイル・イズベル 2球目を打ってライトへの犠牲フライでロイヤルズ得点 KC 5-1 SEA

7回表、9番 コルト・エマーソン 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 KC 5-2 SEA、1番 Ｊ．Ｐ．クロフォード 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 KC 5-3 SEA

7回裏、4番 サルバドール・ペレス 6球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 KC 6-3 SEA

8回裏、1番 マイケル・ガルシア 8球目を打ってサードへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 KC 8-3 SEA

9回表、2番 フリオ・ロドリゲス 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 KC 8-4 SEA、3番 ジョシュア・ネーラー 10球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 KC 8-5 SEA、4番 ランディ・アロザレーナ 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでマリナーズ得点 KC 8-6 SEA

試合は8対6でロイヤルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロイヤルズのセス・ルーゴで、ここまで2勝4敗0S。負け投手はマリナーズのブライアン・ウーで、ここまで4勝3敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-25 06:16:15 更新