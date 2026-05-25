元メジャーリーガー・マック鈴木氏、現役復帰への本音つづる「イップスじゃなかったら…」 妻はクワバタオハラ・小原正子
お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子（50）の夫で元メジャーリーガーのマック鈴木氏（50）が22日、自身のブログを更新。MLB主催の野球イベントに登場し、子どもたちの前で投球を披露したことを報告する中で、現役への思いを明かした。
【写真】子どもたちの前で投球を披露したマック鈴木氏 ※2枚目
鈴木氏は「先日のPLAYBALLイベントで二部とも子どもたちの前で投球しました 一部のあと納得行かなかったので 現役大学生に休憩の間に受けてもらいました」と自ら志願し休憩中も投げ続けたことを写真を添えて報告。続けて「イップスじゃなかったら現役に復帰したい気持ちがあります ストレスフリーで投げていた10代の感覚が戻ってこないかなぁ」とつづった。
コメント欄では「惚れ惚れするフォームですね 若い時のままの、マック鈴木です」「かっこよすぎです」「今の気持ちを正直にぶつけるマック鈴木に、共感する若者は多いと思います。マック鈴木流でやりましょう！」などの声が寄せられている。
【写真】子どもたちの前で投球を披露したマック鈴木氏 ※2枚目
鈴木氏は「先日のPLAYBALLイベントで二部とも子どもたちの前で投球しました 一部のあと納得行かなかったので 現役大学生に休憩の間に受けてもらいました」と自ら志願し休憩中も投げ続けたことを写真を添えて報告。続けて「イップスじゃなかったら現役に復帰したい気持ちがあります ストレスフリーで投げていた10代の感覚が戻ってこないかなぁ」とつづった。
コメント欄では「惚れ惚れするフォームですね 若い時のままの、マック鈴木です」「かっこよすぎです」「今の気持ちを正直にぶつけるマック鈴木に、共感する若者は多いと思います。マック鈴木流でやりましょう！」などの声が寄せられている。