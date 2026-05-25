プロ野球パ・リーグは24日、各地で3試合が行われました。

2位西武は首位オリックスと対戦。初回に森友哉選手の先制ソロを浴びるも、直後に1番・カナリオ選手の同点ソロ、ネビン選手の犠牲フライで逆転に成功します。6回には犠牲フライで追いつかれるも、ここでもカナリオ選手が貴重な一発。勝ち越しの2ランを放ちました。9回には紅林弘太郎選手のソロを浴びるも、逃げ切った西武が2連勝としました。

3位ソフトバンクは4位日本ハムと対戦。先発・前田悠伍投手は初回に1アウト満塁のピンチを招き、いきなり野村佑希選手の満塁弾を浴びます。それでもソフトバンク打線もすぐさま奮起。2回に2アウトからの3連打で満塁の好機をつかむと、押し出しの四球と、周東佑京選手の走者一掃のタイムリー3塁打で同点に追いつきました。以降は驚きの空中戦の展開に。3回に柳田悠岐選手が勝ち越し2ランを放ち、5回にはレイエス選手のソロ、7回にはカストロ選手の同点ソロと均衡の展開に持ち込まれました。それでも8回には柳田選手の犠牲フライで勝ち越し。ソフトバンクが勝利しました。これで今季の日本ハムとソフトバンクの対戦は、ソフトバンクの8戦全勝となっています。

5位ロッテと6位楽天の試合は、初回にビッグイニングが発生。1点を先制したロッテでしたが、先発・ロング投手が楽天打線につかまり一挙8失点を喫しました。ロッテ打線は以降、山口航輝選手の4試合連続ホームランなどで追い上げを見せるも、反撃及ばずゲームセット。失点は初回イニングのみに抑えるも、リードを奪い返すことはできませんでした。

この結果、西武がオリックスを抜き、再び首位に浮上。オリックスは2位に後退し、その他の順位は変動なしとなりました。次回カードからは交流戦がスタート。前年はパ・リーグがセ・リーグを圧倒しましたが、今年の戦いにも注目です。

＜5月24日のパ・リーグ結果＞

◆西武 4-3 オリックス

勝利【西武】佐藤隼輔(1勝1敗)

敗戦【オリックス】吉田輝星(1敗)

セーブ【西武】岩城颯空(1敗16S）

本塁打【西武】カナリオ3号、4号【オリックス】森友哉5号、紅林弘太郎5号

◆ソフトバンク 7-6 日本ハム

勝利【ソフトバンク】松本裕樹(2勝2敗4S)

敗戦【日本ハム】田中正義(1勝2敗)

セーブ【ソフトバンク】杉山一樹(1敗5S）

本塁打【ソフトバンク】柳田悠岐6号【日本ハム】野村佑希7号、レイエス8号、カストロ6号

◆楽天 8-5 ロッテ勝利【楽天】藤井聖(1勝1敗)敗戦【ロッテ】ロング(2敗)本塁打【楽天】平良竜哉6号【ロッテ】山口航輝5号