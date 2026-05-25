ホロライブ・大神ミオのXに偽物疑惑？ いつもと違う雰囲気に「ワンチャンフブちゃんかもしれない…」
「ホロライブ」所属VTuber・大神ミオさんが、25日までに自身のエックスを更新し、ゲーム実況配信を告知。しかし、いつもと雰囲気が違う投稿にファンやホロメンから疑惑の声が上がった。
【写真】ホロメンからも偽物疑惑があがった大神ミオさんのポスト
現在、名作RPG『MOTHER2 ギーグの逆襲』を実況しているミオさんは、Xで「ミオです 今日は19時頃からMOTHER2 とーってもわくわくみぉーんだね！ どんな事がおこるかなぁ」とつづり、配信を予告。一見普通の投稿に見えるが、普段はあまり使われない顔文字が多用されていたり、妙にテンションが高かったりと、いつもと様子が違っている。
これに異変を感じた星街すいせいさんとさくらみこさんも「おまえほんもののミオか？」「いつものみぉーんだな」と反応。ファンからも「フブさんによる代理投稿ですか（？）」「ワンチャンフブちゃんかもしれない…」「多分これみおしゃじゃないのはなんとなくわかる」「偽物疑惑…？笑 でも楽しみなのは間違い無いですね！」などの声が上がった。
引用：「大神ミオ」X（＠ookamimio）
【写真】ホロメンからも偽物疑惑があがった大神ミオさんのポスト
現在、名作RPG『MOTHER2 ギーグの逆襲』を実況しているミオさんは、Xで「ミオです 今日は19時頃からMOTHER2 とーってもわくわくみぉーんだね！ どんな事がおこるかなぁ」とつづり、配信を予告。一見普通の投稿に見えるが、普段はあまり使われない顔文字が多用されていたり、妙にテンションが高かったりと、いつもと様子が違っている。
引用：「大神ミオ」X（＠ookamimio）