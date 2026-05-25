『豊臣兄弟！』“久秀”竹中直人、想定外の暴挙 ネット衝撃「戦国ボンバーマン…」「笑いながら爆ぜる人」（ネタバレあり）
仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第20回「本物の平蜘蛛」が24日に放送され、驚きの行動に出た松永久秀（竹中直人）の姿が描かれると、ネット上には「すげー」「戦国ボンバーマン…」「笑いながら爆ぜる人」といった声が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】炎に包まれ豪快に笑う久秀（竹中直人）第20回「本物の平蜘蛛」より
信長（小栗旬）は、上杉攻めから離脱し勝手に帰国した秀吉（池松壮亮）に激怒。蟄居の上、死罪に処すと申し渡す。羽柴家一同が助命嘆願に奔走する中、信長のもとに久秀が再び裏切ったという知らせが入る。
秀吉と弟・小一郎（仲野）は信長から命じられ、大和の信貴山城へ。兄弟は籠城する久秀と対面すると、唯一無二の茶器・平蜘蛛を渡せば謀反は不問にするという信長の意向を伝える。
この条件を久秀は拒絶。そして再び大和を収めたい理由や自身の複雑な生い立ちについて、真偽不明の話を織り交ぜながら語って兄弟を翻弄する。
さらに久秀は、兄弟の目の前に2つの平蜘蛛を置いて“どちらが本物か？”と問いかける。小一郎が機転を利かせて本物の平蜘蛛を当てると、久秀は観念した様子で「わしの負けじゃ」と笑い、家臣を織田の陣へ向かわせる。
「支度してまいる」と言いながら城の奥へ消えた久秀。残された秀吉と小一郎が喜んでいると、凄まじい爆発音と共に城が揺れる。驚いた兄弟が音のする方へ向かうと、そこには炎に包まれる久秀の姿があった。
兄弟を迎えた久秀は「戦、戦、戦、戦のこの世にもう飽きた！」と絶叫し、2つの平蜘蛛はどちらもニセモノだったと告白。あ然とする兄弟に向かって久秀は「お前らもせいぜい苦しめ。うまく信長を欺くんじゃぞ」と語りかけ「あの世からとくと楽しませてもらうわ！」と爆笑しながら、手元の爆弾に火をつけるのだった…。
久秀の豪快な笑い声が巨大な爆発音によってかき消される凄まじい“最期”が描かれると、ネット上には「見事なまでの大爆発だった…」「戦国ボンバーマン…」「笑いながら爆ぜる人」などの反響が続出。さらに久秀のミステリアスな人物像を体現した竹中の怪演にも「圧巻の演技。本当にカッコいい」「独断場だったな…」「さすが竹中直人さん退場もったいないわ〜」といった投稿も相次いでいた。
【写真】炎に包まれ豪快に笑う久秀（竹中直人）第20回「本物の平蜘蛛」より
信長（小栗旬）は、上杉攻めから離脱し勝手に帰国した秀吉（池松壮亮）に激怒。蟄居の上、死罪に処すと申し渡す。羽柴家一同が助命嘆願に奔走する中、信長のもとに久秀が再び裏切ったという知らせが入る。
この条件を久秀は拒絶。そして再び大和を収めたい理由や自身の複雑な生い立ちについて、真偽不明の話を織り交ぜながら語って兄弟を翻弄する。
さらに久秀は、兄弟の目の前に2つの平蜘蛛を置いて“どちらが本物か？”と問いかける。小一郎が機転を利かせて本物の平蜘蛛を当てると、久秀は観念した様子で「わしの負けじゃ」と笑い、家臣を織田の陣へ向かわせる。
「支度してまいる」と言いながら城の奥へ消えた久秀。残された秀吉と小一郎が喜んでいると、凄まじい爆発音と共に城が揺れる。驚いた兄弟が音のする方へ向かうと、そこには炎に包まれる久秀の姿があった。
兄弟を迎えた久秀は「戦、戦、戦、戦のこの世にもう飽きた！」と絶叫し、2つの平蜘蛛はどちらもニセモノだったと告白。あ然とする兄弟に向かって久秀は「お前らもせいぜい苦しめ。うまく信長を欺くんじゃぞ」と語りかけ「あの世からとくと楽しませてもらうわ！」と爆笑しながら、手元の爆弾に火をつけるのだった…。
久秀の豪快な笑い声が巨大な爆発音によってかき消される凄まじい“最期”が描かれると、ネット上には「見事なまでの大爆発だった…」「戦国ボンバーマン…」「笑いながら爆ぜる人」などの反響が続出。さらに久秀のミステリアスな人物像を体現した竹中の怪演にも「圧巻の演技。本当にカッコいい」「独断場だったな…」「さすが竹中直人さん退場もったいないわ〜」といった投稿も相次いでいた。