『ＧＩＦＴ』“涼”山田裕貴、代表合宿＆アスリート契約への打診もネットは心配「フラグ立てないで」「大丈夫であって！」
堤真一が主演を務める日曜劇場『ＧＩＦＴ』（TBS系／毎週日曜21時）の第7話が24日に放送され、涼（山田裕貴）に代表合宿への参加やアスリート契約の打診が舞い込むものの、ネット上には「不安です…」「フラグ立てないでくれ〜」「大丈夫であって！」などの声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】伍鉄（堤真一）に話を切り出す国見（安田顕）『ＧＩＦＴ』第7話より
日本選手権まで35日。「打倒シャークヘッド」を目標に掲げる伍鉄（堤）は、元シャークのブラッドリー（澤井一希）を練習に招き戦術を練る。その一方で、父親として息子の昊（玉森裕太）とどう接したらいいかわからない。そんな伍鉄に元妻・広江（山口智子）は、一緒に住むことを提案する。
そんな中、珍しく元気がないキャプテン・立川（細田善彦）。涼は立川から病気への不安や家庭内での孤独を打ち明けられるが、涼もまた行方不明の父親のことで苦しんでいた。
ある日、涼は伍鉄を通じて、ライバルチーム「シャークヘッド」のコーチ・国見（安田顕）から、車いすラグビー日本代表チームの合宿へ参加するよう提案される。“代表候補に推薦したい”という国見はさらに、涼とアスリート契約を結ぶという外資系企業も紹介するのだった…。
国見からの思いがけない話に涼は喜ぶ一方、第7話で涼が医師から「心臓にちょっと気になる所見があります」と告げられ、精密検査を受けるよう診断されたことから、ネット上には「おめでたいことが重なると余計に…不安です…」「フラグ立てないでくれ〜」「涼くんを幸せにしてください!!」「いい方向に向かってきてるのに不穏」「お願い涼くんの心臓大丈夫であって！」といった反響が相次いでいた。
【写真】伍鉄（堤真一）に話を切り出す国見（安田顕）『ＧＩＦＴ』第7話より
日本選手権まで35日。「打倒シャークヘッド」を目標に掲げる伍鉄（堤）は、元シャークのブラッドリー（澤井一希）を練習に招き戦術を練る。その一方で、父親として息子の昊（玉森裕太）とどう接したらいいかわからない。そんな伍鉄に元妻・広江（山口智子）は、一緒に住むことを提案する。
ある日、涼は伍鉄を通じて、ライバルチーム「シャークヘッド」のコーチ・国見（安田顕）から、車いすラグビー日本代表チームの合宿へ参加するよう提案される。“代表候補に推薦したい”という国見はさらに、涼とアスリート契約を結ぶという外資系企業も紹介するのだった…。
国見からの思いがけない話に涼は喜ぶ一方、第7話で涼が医師から「心臓にちょっと気になる所見があります」と告げられ、精密検査を受けるよう診断されたことから、ネット上には「おめでたいことが重なると余計に…不安です…」「フラグ立てないでくれ〜」「涼くんを幸せにしてください!!」「いい方向に向かってきてるのに不穏」「お願い涼くんの心臓大丈夫であって！」といった反響が相次いでいた。