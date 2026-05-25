元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（６０）が、“炎上上等”な発言でお茶の間のハートをわしづかみにしている。ライバル系列局でカンテレの情報生番組「ドっとコネクト」（土曜・前１１時２０分）の良さを語るなど、遠慮のないコメントぶりに、ネット記事は「長嶋一茂」の見出しであふれている。ゲストコメンテーターを務める同番組の生放送出演後、インタビューに応じて意外な“大阪愛”も明かした。（田中 昌宏）

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そんな一茂も１月、６０歳になった。父の茂雄さんは巨人監督時代の９６年２月、宮崎キャンプ中に６０歳の誕生日を迎え、赤いちゃんちゃんこを着て発した「きょう初めて還暦を迎えました」というセリフが話題となった。当時のミスターと比べても、若々しさは別次元だ。

「いや、よく言われるけど、若くもないよ。目はもうろくするし、聞きづらい話は聞こえない…というか自分に有利な話しか入ってこない（スタッフ爆笑）。ただ昔の６０歳と今の６０歳は絶対に違うと思う。還暦のお祝いも、そこまで生きてた人がいなかった時の風習だよね。６０歳ってまだ未熟。人生を達観して物事を円滑に進めていく年でも何でもないです。きょう（「ドっと―」生放送中）だっていくつも失敗してる。（白黒パッケージが話題の）カルビーのポテトチップスを開けた時、１枚しか食わなかったけど、もっとたくさん食いながらしゃべった方が面白かったよなあ…とか。でも、それでまだまだ未熟だっていう認識が生まれて、まだまだ挑戦していく気持ちが生まれる。それが大事なんでね」

大阪で意外な場所にも立ち寄ったそうで。

「俺は肉が好きなんで、大阪に来たら必ず焼き肉屋に行くね。きのうも粗品（霜降り明星）の実家の焼き肉屋さん（東心斎橋の「味希」）に行ってね（スタッフがザワつく）。粗品のおばさんがいて『直人（粗品の本名）をよろしくお願いします』なんて、タン塩をサービスしてくれたり。おいしかったよ。それで、全然知らない隣のおばちゃんと、ずっとしゃべってた。大阪のおばちゃんってさ、ずうずうしいじゃない。『次、何食おっかなあ』って言ったら『もう一回シマチョウいき！』って。俺、店の人と話してるんだけど…って。“余計なお世話”っていうのも、今のコミュニティーにはないから。俺、大事だと思うよ。俺もずうずうしく生きたいもん。ああいうとこは、やっぱ東京にないのよ」

結局もう一回シマチョウは？

「食べた」（スタッフ爆笑）

やっぱり。

「だからそういう大阪が、俺は好き。居心地すごくいいよ。粗品の焼き肉屋を出て『ああ、この辺に家ねえかなあ』って探したもん」

東京の自宅、ハワイの別荘に続く“サードハウス”を大阪で見つけてもらいたい。

◆長嶋 一茂（ながしま・かずしげ）１９６６年１月２６日、東京出身。６０歳。長嶋茂雄さんの長男として注目され、立大卒業後の８８年、ドラフト１位でヤクルト入団。９３年巨人に移籍し、９６年現役引退。９８年ＮＨＫドラマ「坊さんが行く」で俳優デビュー。２００３年映画「ＭＲ．ＲＯＯＫＩＥ」で報知映画賞新人賞など受賞。報道・情報番組のコメンテーターや、冠バラエティー番組などへの出演多数。家族は妻と双子の娘。