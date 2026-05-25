ブリヂストンレディス最終日

国内女子ゴルフツアー・ブリヂストンレディス最終日が24日、千葉・袖ヶ浦CC袖ヶ浦C（6732ヤード、パー72）で行われた。首位で出た入谷響（加賀電子）が4バーディー、1ボギー、1ダブルボギーの71で回って通算9アンダーとし、約1年ぶりのツアー2勝目を飾った。時には300ヤードを飛ばすツアー屈指の飛ばし屋だが、会見では昨年8月に抱えたトラウマでドライバーが振れなくなった時期があったことを明かした。

最終18番パー5。30センチのウィニングパットを決めると、入谷は天を仰いで両腕を上げた。

「とにかくホッとしました」

理由は、17番パー3でミスを重ねてダブルボギーを叩いたからだった。10番パー4を終えて4打差あったリードも1打差に。「今日はどんなことがあっても笑顔で」と決めていたが、さすがに下を向いてしまった。

だが、18番のティーグラウンドに立って決めた。「とにかく思い切り振る」。ボールはイメージ通りのドローになり、フェアウェーをとらえた。

「ダボを打った後で、状態的にもあんまり良くない感じで来ていました。フェアウェーキープも全然できていない状態での、あの1発でした。自分の中では『完璧な感じでいけたかな』と思います」

そして、3オン2パットでパー。プロテスト同期合格の吉田鈴を1打差で振り切った。やはり、同期でグリーン脇で待っていた荒木優奈らに祝福されて笑顔、その後には涙をこぼした。

「初優勝の後、思うような成績が残せなくなりました。家族にも心配をさせてしまいました」

言葉通り、昨年6月に同じ袖ヶ浦CCの新袖Cで開催されたニチレイレディスでツアー初優勝を飾った後、入谷は苦悩していた。特に同8月のCATレディース最終日での出来事がトラウマになっていた。8番から12番まで5連続バーディーを奪って独走態勢を築くも、13番から崩れ始めて、15番では痛恨のOB。崩壊状態は止まらず、計6つスコアを落として9位に終わってしまった。その後、ドライバーが振れなくなったという。

OBで精神的ダメージ「どうしよう」大きな壁を乗り越えるまで

「あのOBを打ったことで、精神的にもかなりダメージが来ましたし、ショットの自信もかなりなくなりました。そこからはずっと、自分の中で不安要素がありました。ティーショットを打つ度に『あっち行ったらどうしよう。こっち行ったらどうしよう』という思いがすごく出てきて、なかなか振れなくなってしまったんです。今日もそれはよぎりました」

その後、予選落ちが続くなどした。モヤモヤを抱えたまま過ごしたオフ。100ヤード以内のアプローチやロングパットの猛練習に励んだ。2月にはドライバーと3番ウッドのシャフトを変更。さらにパターも長年愛用したブレード型から、スパイダーのマレット型へとスイッチした。「少しでも自分を助けてくれるような」クラブを探し求め、徐々に不安を消していった。

今季も、決して納得できるプレーはできていなかった。だが、今大会のコースは4年前にアマチュアとして初めてプロのツアーを経験した特別な思いもあった。初優勝を飾った袖ヶ浦CC新袖Cと同じ系列のコースであることから、「似ている感じがある」とプラスにとらえ、「何があっても笑顔でいるんだ」と心に決めていた。

そして、入谷は大きな壁を乗り越えた。

「（アマチュアで初出場した）当時はすごく怖がってやっていました。父とも『何であんなに難しいって思ってたんだろうね』って話したんです。やっぱり、自分も少しずつ成長できているのかなと思います。そして、今日は最後にあのドライバーショットを打てました。もう、大丈夫です」

ジュニア時代、レジェンドプロの中嶋常幸から「とにかくドライバーは思い切り振りなさい」と言われていた。それを実践し、入谷は「世界を目指せるプロ」と期待されるようになった。そして、人知れず、苦しんでいた時期も過ぎ去った。今季の目標は3勝。3月の段階で「それが実現できたら、アメリカ（米女子ツアー）に挑戦してもいいかも」と話していたが、会見ではこう言い換えた。

「今日また優勝できたことによって、少しはその兆しが見えてきたんじゃないかなと思います。もう、挑戦はしてもいいんじゃないかなって」

世界への扉は見えてきた。入谷の快進撃はここから始まる。



（THE ANSWER編集部・柳田 通斉 / Michinari Yanagida）