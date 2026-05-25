◆ナガセケンコー杯第３５回北海道支部春季リーグ戦第４節 北広島Ｆビレッジボーイズ１０−６苫小牧ボーイズ（２４日・札幌スタジアムほか）

リーグ戦４試合が行われた。北広島Ｆビレッジボーイズは、５回表終了時点で０―６とコールド負けの危機から、その裏に打者１３人で７点を奪って逆転。１０―６で苫小牧ボーイズを破った。ダブルヘッダーだった苫小牧ボーイズは、２試合目の札幌手稲ボーイズ戦に先発した山田正兼投手（３年）が、６回を２安打無失点と好投。リーグ戦２勝目へ導いた。

北広島Ｆビレッジボーイズの誰一人として、勝利を諦めていなかった。０―６の５回裏、先頭の大橋亮太主将（３年）が放った中前打を皮切りに、打線がつながった。１点差まで追い上げた１死一、二塁から、相馬大翔三塁手（３年）が右中間を破る２点適時三塁打で試合をひっくり返した。コールド負けの危機からの大逆転劇にも、大橋主将は「１人が打てば全員がのる打線なので。いけると思っていた」と勝利を信じ続けた結果と強調した。

４回まで得点圏に２度走者を進めるも、得点は生まれなかった。失策絡みの失点もあった。嫌な流れだったが、相馬が「ベンチから『勝てるぞ』という声はずっと出ていた」と振り返ったように、皆が下を向かなかった。２打席凡退から３打席目で決勝打を放った相馬は、チームの勢いを受けると同時に「それまで体が開き気味だったので。逆方向を意識した」と冷静さを保ち、殊勲打につなげた。

昨年までの「札幌北広島ボーイズ」から今年、チーム名を変更した。大橋主将は「０からのスタートなので。自分たちから歴史を作り上げたい」と全国舞台を視野に入れ、日々、練習に励んでいる。相馬が「今後につながると思う」と口にした勝利を自信とし、歩を進めていく。（砂田 秀人）