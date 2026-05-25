「オランダを苦しめるとは思っていない」得点王なのに…上田綺世、覆したい現地識者の辛口評価「大舞台の試合になると彼は姿を消す」
W杯はまさに大舞台。オランダ相手に仕事をして存在感を示したいところだ(C)Getty Images
開幕が目前となったサッカー北中米ワールドカップ（W杯）で、日本代表の得点源として期待される上田綺世。所属のフェイエノールトでは今季、25ゴールを記録し得点王に輝き、選手として大きな飛躍を遂げた。
【動画】「ああいうプレーは彼の強みだ」と絶賛された上田綺世の絶妙トラップ→右足でのゴラッソを見る
すでに、W杯後での海外クラブへの移籍の噂も囁かれるなど、プロキャリアにおけるステップアップの可能性も大きな話題に。エールディビジも終了し、クラブでの活躍が高く評価されている一方で、上田のパフォーマンスに対し、やや厳しい指摘もオランダ国内より伝えられている。
フェイエノールトの情報を発信する『FEYENOORDPINGS』が現地時間5月23日に配信したトピック内では、現地識者のムニール・ブアリン氏が語った上田についてのコメントが掲載されており、今後の移籍先やW杯でのプレーについての見解が並んだ。
ブリアン氏のコメントが、サッカー情報系トークコンテンツ『Transfermind』に出演した際のものとして紹介されている中で、上田の移籍先への言及では、「彼はイングランドのクラブとも結び付けられているし、ドイツのクラブとも噂になっている。ただ、自分はブンデスリーガが彼にかなり合っていると思う」と述べている他、「例えばRBライプツィヒのようなクラブだね。あのレベルのカテゴリーかな」などと発している。
また、W杯の話題では、「活躍次第でウエダの市場価値が変化するか」いう質問が向けられると、ブアリン氏からは、「その点については心配しなくていい。大舞台の試合になると、彼は姿を消してしまうからね」などと返答。さらに、「彼はNECとのホーム戦や、失礼を承知で言えばエクセルシオールとのアウェー戦では点を決めたがる」と言葉を続けた。
そして、W杯での日本とオランダの対戦での上田のパフォーマンスについてもブリアン氏は、「彼がオランダを苦しめるとはあまり思っていないよ。2ゴール決めるようなこともないだろうしね」と素直な想いを口にしている。
日本のエースストライカーに対する、やや辛口の評価が紹介されているオランダメディアのトピック。これらの反応を覆すために必要なのは、やはりW杯での結果のみだ。上田は主力として挑む今大会、意地を見せることが出来るだろうか。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]