＜大相撲五月場所＞◇千秋楽◇24日◇東京・両国国技館

【映像】若隆景に贈られた“巨大すぎる”副賞

約4年、25場所ぶり2度目の賜杯を抱いた小結・若隆景（荒汐）に思いもよらぬ“超ビッグ”な副賞が贈られた。花道から呼出に持たれて入場した規格外の“物体”にファン騒然。「何このデカい物体」「初めて見た」「あれは何味なんだ」などと驚きの声が相次ぐ一幕があった。

2横綱2大関の休場で大混戦となった五月場所。大関・霧島（音羽山）との優勝決定戦を制し、二場所連続優勝を阻止して賜盃を抱いたのは若隆景だった。2022年春場所以来、25場所ぶり自身2度目の幕内最高優勝を果たした。

2023年春場所で右膝前十字じん帯損傷の大けがを負い、手術を経験した若隆景。2025年秋場所は、大関昇進に挑んだが、首痛の影響で負け越した。苦難の連続の中で、4年ぶりに抱いた賜盃、優勝インタビューでは「常に支えてくれた家族を前に優勝が出来てうれしいです」と感謝を口にした。

そんな若隆景に、その後の各賞授与式で驚きの副賞が贈られ、ファンを騒然とさせた。

注目を集めたのは、日仏友好杯の副賞として贈られる「巨大マカロン」だ。これはフランスを代表するパティスリー「ピエール・エルメ」による特製マカロンの詰め合わせを象徴する模型で、先場所優勝した霧島には鮮やかなグリーン色の巨大マカロンが贈られた。対して、今場所の若隆景に贈られたのは、煌びやかなゴールドの巨大マカロンだ。

序ノ口呼出の隈二郎が巨大な金のマカロンを持って土俵に上がり、顔の前に掲げるシーンでは、隈二郎の顔をすっぽり覆い隠すほどの大きさに「顔がすっぽり」「あれは何味なんだ」「初めて見たよ金マカロン」「今場所は金」など驚きの声が続々と寄せられた。

SNSでは早くも“相撲ロス”が叫ばれているが、来月6月13日、14日の日程で実施される予定のパリ公演には、左肩腱板損傷により今場所を休場した横綱・大の里（二所ノ関）が参加するとの報道もなされている。そして大相撲七月場所は、7月12日（日）から名古屋・IGアリーナにて開催される。（ABEMA／大相撲チャンネル）