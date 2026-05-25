◇わんぱく相撲 焼津場所（２４日、焼津市営相撲場）

小１から小６の少年少女力士たちが熱戦を繰り広げた。６年男子の部は選手宣誓を行った浜村虎徹（藤枝葉梨）が、圧巻の押し相撲でライバルを退けて優勝。角界を目指す将来の夢を語った。小４以上の男女優勝者は全国大会（男子は８月１日、女子は９月１９日）出場をかけて、来月２０日の県大会（森アリーナ）に出場する。

４年生以上の女子は、３者そろって県大会団体戦に挑む選手が優勝した。３人とも２月の白鵬杯で入賞した実力者。６年の渡辺ひかり（焼津黒石）はレスリングとの二刀流で「どちらも面白い」と目を輝かせた。

渡辺は６年生の部のみならず、８人参加の「女子高学年の部エキシビジョン戦」も制覇。得意は突き落としと足取りで、いずれもレスリングを生かした技だ。好きな力士は小結・高安（３６）で、好きなレスリング選手はパリ五輪女子７６キロ級金メダルの鏡優翔（２４）。「明るくて強い」両者から学び、「全国大会に出て活躍したい」と目を輝かせた。

◇各部門優勝者

【女子】

▽１年 渡辺蘭（岡部）

▽２年 松本桃子（牧之原川崎）

▽３年 渡辺さくら（焼津黒石）

▽４年 藁科冴依（焼津東）

▽５年 伴野佳穂（静岡川原）

▽６年 渡辺ひかり（焼津黒石）