◇わんぱく相撲焼津場所（２４日、焼津市営相撲場）

小１から小６の少年少女力士たちが熱戦を繰り広げた。６年男子の部は選手宣誓を行った浜村虎徹（藤枝葉梨）が、圧巻の押し相撲でライバルを退けて優勝。角界を目指す将来の夢を語った。小４以上の男女優勝者は全国大会（男子は８月１日、女子は９月１９日）出場をかけて、来月２０日の県大会（森アリーナ）に出場する。

低く、頭から当たる浜村の立ち合いは、すでに大相撲の力士のようだ。伊藤圭人（大井川南）、和田蓮（藤枝葉梨）との６年生３人によるリーグ戦。互いに小細工なしの真っ向勝負で、浜村は腰の重さを生かし切り、２番続けて押し出した。「（お互い）引かずにちゃんと当たれたのは良かった」と息を弾ませた。

現在、中２の兄・宿祢（すくね）さんの影響で、相撲は「気づいた時にはやっていた」という。大会で優勝する度に面白さは増していき、今年のゴールデンウィークには「やいづ少年相撲クラブ」の関係者とともに、佐渡ケ嶽部屋を訪問。親方も力士たちも皆優しかった。本物の稽古、本物のちゃんこを味わい、角界への憧れを強めた。「厳しくて大変そうだけどやってみたい」。選手宣誓し、大会終了後には率先して土俵の周りを掃除。夢に向け、日々、心技体を磨いている。（甲斐 毅彦）

◇各部門優勝者

【男子】

▽１年 杉山成（焼津港）▽２年 太田武蔵（焼津港）

▽３年 宮尾カイト（焼津南）

▽４年 曽木春生（焼津和田）

▽５年 小長谷翔馬（藤枝高洲）

▽６年 浜村虎徹（藤枝葉梨）