アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ」のメンバー・鎮西寿々歌がモデル姿を公開した。

鎮西は２５日までに更新した、自身のインスタグラムに「ＶｉＶｉ超ポジティブＥＸＰＯ モデルとして加入してから初のイベント参加でした〜！！超かわいい先輩方とみんなに囲まれて幸せな時間」と記すと、白のトップスにデニムジャケットのコーディネートショットをアップ。「ＶｉＶｉモとしてみんなに近くで会うのは、初めてだったからすごく不思議な気持ちでドキドキしちゃったけど、いつものみんながドレスコードにオレンジを取り入れてきてくれたり、沢山（たくさん）声を出して、ボードいっぱい作ってきてくれて、あったかい気持ちで最後まで楽しめましたー！」などとコメントし、共演者とのショットもアップ。「ＶｉＶｉモデルになれてよかった」とつづり、投稿を締めた。

この投稿には、「全部好き！かっこいい」「かっこいいー！！どんなおすずも最高だ！」「モデルおすずもお美しい」「なんちゅう可愛さだ」「メロすぎる ほんと憧れです‪」「可愛いしかっこよくて、最強で最高」などのコメントが寄せられている。