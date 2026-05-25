【難解略語】「リハビリ」が何の略か分かりますか？　知っておいてほしい…

突然ですが、「リハビリ」が何の略か知っていますか？

カタカナ9文字です！

気になる正解は・・・？

正解は・・・

正解は、「リハビリテーション」でした！

「リハビリ」の正式名称は「リハビリテーション」です。

元々はラテン語の「rehabilitare」に由来し、「re（再び）」と「habilis（適した・できる）」が組み合わさった言葉で、「再び能力を取り戻す」という意味を持ちます。

医療・福祉の分野では、病気やケガ、障害などによって失われた身体機能や生活能力を回復させるための訓練や治療を指します。理学療法士による運動機能の回復訓練や、作業療法士による日常生活動作の改善訓練などが代表的な例です。また、言語障害に対する言語療法もリハビリテーションの一つに含まれます。

近年では医療分野にとどまらず、「社会復帰」や「名誉回復」といった意味でも広く使われるようになりました。スポーツ選手がケガから復帰する過程を「リハビリ中」と表現したり、失墜した人物が再び評価を得ることを「リハビリに成功した」と表現したりするケースも見られますね！

次回の難解略語もお楽しみに！

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