デパ地下惣菜のパイオニアがプロデュース「Umi & Yama Kitchen グランフロント大阪」

大阪駅直結！グルメ～ファッション、数々のショップが入る「グランフロント大阪」。うめきた広場地下1階、RF1や神戸コロッケなど、デパ地下惣菜のパイオニアである”ロック・フィールド”が、長年培ってきた商品づくりの技術と知見をもとに、日本の風土と文化を一杯で表現するサラダ専門店をオープンさせました。オープン一号店となるお店をご紹介します。

Umi & Yama Kitchen グランフロント大阪店

店頭のショーケースには、彩り豊かな具材がひしめき合うように並んでおり、見ているだけでテンションがあがります。

セブンティーンアイス×ホワイトサワー®新作♡ぷにぷにゼリー入り青春アイス登場

一杯で満足できる、お弁当のようなサラダ

「Umi & Yama Kitchen」にて提供するサラダは、「肉や魚のメイン具材」に「たっぷりの野菜・もち玄米」などを合わせており、一言で表現すると“一杯で満足できる、お弁当のようなサラダ“です。

ベースは2種類から選択

ベースは、ロメインレタスミックスのみ、もしくはロメインレタスミックス＋もち玄米ミックスのどちらかから選べます。

トッピングは1品110円～とリーズナブル

定番メニューの”いつものサラダ”。不足しがちなお野菜やお肉をカスタムできるので、その日の気分で選べるのが嬉しい♪自分だけのサラダを作ることができます。価格も1品110円～とリーズナブル！

宮城県産サーモングリルときのこのサラダ

ふっくら柔らかい銀鮭のグリルに、3種きのこロースト、天然水トマト、ゆでたまごなどが入ってボリューム満点！プラスでアボカドをトッピングしました。メニューには、オススメのドレッシングも記載されているので安心です。

和歌山山椒と3種魚介のサラダ

海老・イカ・帆立が入った、魚介好きにはたまらない「和歌山山椒と3種魚介のサラダ」に、しっとり北海道ローストポークを追加！さっぱりとしまろやかな、長野県産トマトを使ったマヨソースでいただきました。

15品目のミネストローネ

サラダと相性のよいスープから「15品目のミネストローネ」。爽やかなトマトとお野菜の旨みが溶け込んだゴロゴロ具材のスープ。

とうもろこしのポタージュ

濃厚なとうもろこしの味わいを楽しめる「とうもろこしのポタージュ」。優しい甘さとコクがあり、まろやかな味わい。

4月23日～ポッケパンサラダが発売！

ポケット型のパンに、たっぷりの野菜とメイン、味わいや食感の異なる3種のメイン具材からお好きな1つ、さらに3種類のドレッシングから1つを選んで、島豆腐のディップと一緒にギュッと詰めこんだ一品。島豆腐のディップがギュッと詰まっており、お手軽ランチにもぴったりです。(写真：北海道ローストポーク)

ポッケパンサラダ桜島スパイシーチキン

サラダやポッケパンサラダはテイクアウトも可能！ジューシーな桜島どりのもも肉を、鹿児島の唐辛子を使った旨辛スパイスと一緒に香ばしくローストされています。

公園でのピクニックやオフィスでのランチタイムにもぴったり。

オシャレなパッケージデザインにも注目！

「みつせ鶏のコンフィとトマトのサラダ」。オシャレなパッケージデザインもテイクアウトならではの特別仕様！フォトジェニックなお写真は、SNSにアップしたくなります。

Umi & Yama Kitchen グランフロント大阪

大阪府大阪市北区大深町4-1

グランフロント大阪 うめきた広場 B1F

営業時間 10:00 - 21:00

・宮城県産サーモングリルときのこのサラダ：R 1,760円／S 1,540円

・アボカド：220円

・とうもろこしのポタージュ：サラダと一緒 400円／単品510円

・和歌山山椒と3種魚介のサラダ：R 1,650円／S 1,430円

・しっとり北海道ローストポークのサラダ：R 1,485円／S 1,265 円

・15品目のミネストローネ：サラダと一緒 510円／単品 620円

・ポッケパンサラダ桜島スパイシーチキン：ドリンクセット 1,260円

・ポッケパンサラダ 北海道ローストポーク：ドリンクセット 1,260円

・みつせ鶏のコンフィとトマトのサラダ：R 1,320円／S 1,100円