2026／27シーズンのJ2、J3に参加する40クラブがEAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bの4グループに分かれるサッカー明治安田J2・J3百年構想リーグ。このリーグ戦は、従来の引き分けはなく90分間で決着がつかなければPK戦。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得。WEST-A、WEST-Bは23日（土）、24日（日）に各地で最終第18節の10試合が行われました。

WEST-Aは、昨季J2残留を最終節に逆転で決めたカターレ富山（J2）が躍進。90分勝利はWEST-A唯一の２ケタとなる10勝。昨季J1のアルビレックス新潟（J2）、昨季J1昇格プレーオフ決勝まで進んだ徳島ヴォルティス（J2）を抑えての首位通過となりました。リーグ戦序盤一時首位に立つなど、快進撃を見せた高知ユナイテッドSC（J3）は4位で終えています。

WEST-Bは、テゲバジャーロ宮崎（J2）が90分勝ちが15勝で独走で首位通過。失点数はJ2・J3で最少の11失点。今季初のJ2に昇格したクラブが、他チームを圧倒しました。鹿児島ユナイテッドFC（J3）は最終節で大勝。サガン鳥栖（J2）をかわし2位でリーグを終えました。

今後はプレーオフラウンドへ。EAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bの同順位の4チームが、1発勝負のトーナメント形式で最終的な順位を競います。プレーオフラウンド優勝チームは1500万円を獲得します。

【第18節】

＜WEST-A＞

◆新潟 2−1 愛媛（23日、デンカビッグスワンスタジアム）

得点【新潟】加藤徹也（後半15分）笠井佳祐（後半33分）【愛媛】オウンゴール（後半45+4分）

◆奈良 5−1 富山（23日、ロートフィールド奈良）

得点【奈良】國武勇斗（前半1分）田村翔太（前半3分、前半14分、後半1分）生駒稀生（後半44分）【富山】西矢慎平（後半19分）

◆FC大阪 2−2(PK5-4) 讃岐（24日、四国化成MEGLIOスタジアム）

得点【FC大阪】菅原龍之助（前半22分）家坂葉光（後半5分）【讃岐】淺田彗潤（前半29分）イ ギサン（後半38分）

◆徳島 1−1(PK4-3) 今治（24日、鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム）

得点【徳島】高木友也（前半17分）【今治】梅木怜（前半40分）

◆金沢 2−0 高知（24日、金沢ゴーゴーカレースタジアム）

得点【金沢】畑尾大翔（前半26分）村田航一（後半45分）

＜WEST-B＞

◆熊本 1−1(PK5-4) 山口（23日、維新みらいふスタジアム）

得点【熊本】鹿取勇斗（後半45+5分）【山口】大岩一貴（前半25分）

◆琉球 2−2(PK4-3) 鳥栖（23日、駅前不動産スタジアム）

得点【琉球】富所悠（後半35分）曽田一騎（後半45+6分）【鳥栖】西澤健太（後半17分）芳野凱斗（後半33分）

◆鳥取 0−0(PK5-3) 大分（24日、Axisバードスタジアム）

◆鹿児島 5−1 北九州（24日、ミクニワールドスタジアム北九州）

得点【鹿児島】藤村慶太（前半7分）嵯峨理久（前半11分）有田稜（後半4分、後半20分）河村慶人（後半23分）【北九州】河辺駿太郎（前半9分）

◆滋賀 2−2(PK4-1) 宮崎（24日、いちご宮崎新富サッカー場）得点【滋賀】人見拓哉（前半37分）井出敬大（後半3分）【宮崎】井上怜（前半20分）佐藤遼（後半28分）