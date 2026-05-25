2026／27シーズンのJ2、J3に参加する40クラブがEAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bの4グループに分かれるサッカー明治安田J2・J3百年構想リーグ。このリーグ戦は、従来の引き分けはなく90分間で決着がつかなければPK戦。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得。EAST-A、EAST-Bは23日（土）、24日（日）に最終第18節の10試合が行われました。

EAST-Aは、ベガルタ仙台（J2）が2位に勝ち点8差をつけての首位。18戦で90分負けは2敗と安定した戦いを見せました。ブラウブリッツ秋田（J2）は、90分の勝利数は首位仙台と同じ11勝。昨季J1にいた湘南ベルマーレ（J2）、横浜FC（J2）を抑えての2位となっています。

EAST-Bは、ヴァンフォーレ甲府（J2）がPK負けで敗れたものの首位が決定。7連勝で猛追していた北海道コンサドーレ札幌（J2）はジュビロ磐田（J2）に敗れ、2位となっています。3位いわきFC（J2）、4位RB大宮アルディージャ（J2）、5位藤枝MYFC（J2）も勝ち点を30に乗せ、最後まで拮抗したグループとなりました。

今後はプレーオフラウンドへ。EAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bの同順位の4チームが、1発勝負のトーナメント形式で最終的な順位を競います。プレーオフラウンド優勝チームは1500万円を獲得します。

【第18節】

＜EAST-A＞

◆横浜FC 3−0 仙台（23日、ユアテックスタジアム仙台）

【横浜FC】ルキアン（前半7分）ジョアン パウロ（前半30分）アダイウトン（後半45+1分）

◆群馬 7−2 相模原（23日、正田醤油スタジアム群馬）

得点【群馬】中野力瑠（前半11分）百田真登（前半45分）西村恭史（後半3分）小西宏登（後半15分）米原秀亮（後半19分）玉城大志（後半25分）中島大嘉（後半41分）【相模原】常田克人（後半4分）杉本蓮（後半6分）

◆八戸 0−0(PK3-2) 栃木SC（24日、プライフーズスタジアム）

◆秋田 1−0 栃木C（24日、ソユースタジアム）

得点【秋田】佐藤大樹（後半25分）

◆山形 3−1 湘南（24日、NDソフトスタジアム山形）

得点【山形】田中渉（前半10分）柳町魁耀（前半15分）吉尾海夏（前半28分）【湘南】渡邊啓吾（後半45+5分）

＜EAST-B＞

◆磐田 1−0 札幌（23日、大和ハウス プレミストドーム）

得点【磐田】渡邉りょう（前半21分）

◆いわき 0−0(PK4-2) 藤枝（23日、藤枝総合運動公園サッカー場）

◆大宮 2−0 岐阜（23日、岐阜メモリアルセンターヒマラヤスタジアム岐阜）

得点【大宮】小島幹敏（前半31分）山本桜大（後半8分）

◆長野 0−0(PK5-4) 甲府（23日、長野Uスタジアム）

◆福島 3−3(PK4-2) 松本（24日、サンプロ アルウィン）得点【福島】芦部晃生（前半36分、後半44分）土屋櫂大（後半22分）【松本】藤枝康佑（前半41分）小田逸稀（後半13分）田中想来（後半45+2分）