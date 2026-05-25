2026／27シーズンのJ1に参加する20クラブがEAST、WESTの2グループに分かれるサッカー明治安田J1百年構想リーグ。このリーグ戦は従来の引き分けはなく、90分間で決着がつかなければPK戦。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得。最終第18節の10試合が22日（金）〜24日（日）に行われました。

EASTは、首位の鹿島アントラーズはFC東京に1−0で勝利。すでにEAST1位を決めていましたが、勝利締めとなりました。2位FC東京、3位FC町田ゼルビアと続きました。昨季J2から上がった水戸ホーリーホックが9位、ジェフユナイテッド千葉が10位と下位に沈みました。

WESTは、首位のヴィッセル神戸がアビスパ福岡に1−0で勝利し、首位確定。名古屋グランパスは広島に4失点で黒星と、直近2戦10失点で痛恨の連敗で1位を逃しました。

今後はプレーオフラウンドへ。ドEASTとWESTの同順位同士がホーム・アンド・アウェー方式で対戦します。

なお、この日でACLEの2026/27大会の出場チームが確定。来季から出場チームが従来の24クラブから32クラブへ拡大され、Jリーグからはこれまで通りリーグステージに直接出場できるダイレクト枠の『3』に加え、リーグステージ出場につながるプレリミナリーステージに出場するインダイレクト枠の『2』となりました。

すでに昨シーズンのJ1リーグの成績と今季のACL2の結果により、鹿島と柏レイソル、京都サンガF.C.、ガンバ大阪の4チームが出場権を獲得。そして、この日はWEST1位を決めた神戸の切符獲得が決定しました。神戸は今月30日と6月6日に行われるプレーオフラウンドでEAST首位の鹿島に勝てばダイレクト枠、負けるとインダイレクト枠となります。

【第18節】

＜EAST＞

◆町田 1−0 浦和（22日、MUFGスタジアム(国立競技場)）

得点【町田】エリキ（前半10分）

◆鹿島 1−0 FC東京（23日、メルカリスタジアム）

得点【鹿島】師岡柊生（後半35分）

◆柏 4−2 千葉（23日、三協フロンテア柏スタジアム）

得点【柏】垣田裕暉（前半35分）小泉佳穂（前半39分）細谷真大（後半30分）古賀太陽（後半44分）【千葉】久保庭良太（前半45+2分）郄橋壱晟（後半40分）

◆川崎F 3−1 水戸（24日、ケーズデンキスタジアム水戸）

得点【川崎F】持山匡佑（後半13分、後半33分、後半40分）【水戸】パトリッキ（後半45+1分）

◆横浜FM 6−0 東京V（24日、味の素スタジアム）

得点【横浜FM】近藤友喜（前半25分）谷村海那（前半36分、後半1分）ユーリ アラウージョ（前半45+2分、後半14分）テヴィス（後半45+1分）

＜WEST＞

◆広島 4−2 名古屋（23日、エディオンピースウイング広島）

得点【広島】中村草太（前半33分）川辺駿（前半45+4分）中野就斗（後半2分）鈴木章斗（後半11分）【名古屋】山岸祐也（前半45+2分）森島司（後半22分）

◆神戸 1−0 福岡（23日、ベスト電器スタジアム）

得点【神戸】マテウス トゥーレル（前半45+5分）

◆京都 1−0 長崎（23日、サンガスタジアム by KYOCERA）

得点【京都】ラファエル エリアス（後半6分）

◆C大阪 3−2 岡山（24日、JFE晴れの国スタジアム）

得点【C大阪】横山夢樹（前半8分、後半11分）上門知樹（後半36分）【岡山】レオ ガウショ（後半26分、後半45分）

◆G大阪 2−1 清水（24日、MUFGスタジアム(国立競技場)）得点【G大阪】南野遥海（後半16分、後半30分）【清水】弓場将輝（後半13分）