ファンキー加藤（４７）とモン吉（４７）による音楽ユニット・ＦＵＮＫＹ ＭＯＮＫＥＹ ＢΛＢＹ’Ｓが２４日、東京・昭和女子大学人見記念講堂で、全国２７都市２９公演を巡るデビュー２０周年記念ツアー「〜そのまんま東へ西へ〜」を完走した。

ファン２０００人の拍手で迎えられ、ファイナルの地を踏んだ加藤は「９カ月の旅路を経て、いよいよファイナルとなりました！」と笑顔。モン吉も「感無量っす」と感激し、「告白」「あとひとつ」を含む全２４曲のヒットパレードを届けた。

１３年に一度解散し、２１年に再始動したユニットの軌跡を振り返り、加藤は「再始動後もみんなが知る曲を作りたい。紅白に出たい。東京ドームで笑顔を見せたい。こんな年になっても夢があるって幸せ」と夢の数々を口に。有言実行を誓って「３０、４０年をめがけて頑張ります」と意気込んだ。

アンコールでは、１２月５日にＴＯＹＯＴＡ ＡＲＥＮＡ ＴＯＫＹＯで２０周年を締めくくる単独ライブを開催することを発表。８月５日に最新シングル「夏子」を発売することも告知された。