幼少期から俳優を夢見て22歳でアイドルに バラエティをきっかけにブレイク
俳優の野呂佳代が、27日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
野呂佳代 ＝テレビ朝日提供
近年は俳優として活躍する野呂が同番組初登場。幼少期から俳優になる夢を持ち、ラストチャンスと思い、22歳の頃にオーディションを受けてAKB48に合格してアイドルになった。卒業後は仕事がなくなり、一時は落ち込んだこともあったそうだが、バラエティ番組への出演をきっかけに、今は長年の夢を叶えて俳優として活躍している。
私生活では2020年に結婚。多忙な中でも2匹の愛犬が一番の癒しになっているそうで、昨年は家族と共に念願の旅行に行くことができて一番の幸せを感じたという。
野呂佳代 ＝テレビ朝日提供
近年は俳優として活躍する野呂が同番組初登場。幼少期から俳優になる夢を持ち、ラストチャンスと思い、22歳の頃にオーディションを受けてAKB48に合格してアイドルになった。卒業後は仕事がなくなり、一時は落ち込んだこともあったそうだが、バラエティ番組への出演をきっかけに、今は長年の夢を叶えて俳優として活躍している。
私生活では2020年に結婚。多忙な中でも2匹の愛犬が一番の癒しになっているそうで、昨年は家族と共に念願の旅行に行くことができて一番の幸せを感じたという。