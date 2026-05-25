引退を決めた選手のラストシーズンには、独特の緊張感がある。

西武一筋25年目のベテラン、栗山巧が今季限りでの現役引退を表明し、最後のシーズンに臨んでいる。今季は主に代打で出場し、初打席となった4月18日の日本ハム戦では、プロ通算2151本目となる中前安打を記録した。通常、引退発表はシーズン終盤以降に行われることが多い。だが過去にも、今季の栗山のように早い段階で引退を明かし、残りのシーズンを完全燃焼した男たちがいる。【久保田龍雄／ライター】

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オレの夢が叶った。自分の仕事は終わり

真っ先に思い出されるのが、日本ハム選手時代の新庄剛志だ。2006年4月18日のオリックス戦、新庄（当時の登録名はSHINJO）は2回に左越え2号ソロ、7回にもバックスクリーン右に3号満塁弾を放ち、チームの勝利に貢献した。

今シーズンで引退を表明した栗山巧選手(本人の公式サイトより)

そして試合後のヒーローインタビューで、ビックリ仰天の引退宣言が飛び出す。

2回に放った本塁打を「28年間思う存分野球を楽しんだぞ。今年でユニホームを脱ぎます打法」と命名した新庄は、涙を拭いながらお立ち台に上がると、「えー、今日ヒーローインタビューという最高の舞台で報告したいことがあります。タイガースで11年、アメリカで3年、日本ハムで3年……。今シーズン限りでユニホームを脱ぐことを決めました」と突然引退を宣言した。

日本ハム本社の藤井良清社長は「何も聞いていない……」と絶句し、スタンドのファンからも「辞めないで!」と悲鳴のような絶叫が飛び交った。

引退を決意したのは、本拠地・札幌ドームで行われた3月25日の開幕戦、楽天戦だった。球場が満員の4万3000人のファンで埋め尽くされる光景を見て、「オレの夢が叶った。自分の仕事は終わり」と思ったという。4月上旬には、専属の荒井修光広報に引退を伝えていた。

理由はそれだけではなかった。

「みんなにはわからないと思う。自分にしかわからない。刺せると思ったスローイングで刺せなかったり、プレーに納得がいかなくなったので」

年齢的な衰えも痛感していた。「ボロボロになるまでやりたくない」という美学を持ち、「やり残したことはない」と語った新庄にとって、まだ花も実もあるうちに身を引くのは、ある意味で当然の選択だった。

そして、「今まで以上に楽しみたい。もうひと花咲かせたいな。頂点に立てたら、死んじゃうかも」と残りシーズンに全力を尽くすことを誓った。その現役最後の夢は、最高の形で実を結ぶ。

引退発表の時点で首位・西武に5ゲーム差の4位だった日本ハムは、6月下旬に11連勝するなど上昇気流に乗る。1位でレギュラーシーズンを終えると、プレーオフ、日本シリーズを勝ち抜き、前身の東映時代以来44年ぶりの日本一を達成した。

「本当に漫画みたいなストーリーで出来過ぎ」

無上の感激に浸った新庄は、「北海道で種をまき、毎日一生懸命水を与え、やっと3年目で花を咲かせられた。花の色はとても美しくて、たくましい金色の花」と語り、さわやかな笑顔で17年間の現役生活に別れを告げた。

野球の神様からの贈り物

冒頭で紹介した栗山と同じく、シーズン開幕前に引退を口にしたのが、ロッテ・福浦和也だ。

2018年9月22日の西武戦で史上52人目の通算2000安打を達成した福浦は、翌19年、球団から2軍打撃コーチ兼任を要請される。すると、「コーチと選手という両天秤の中で自分のことばかりやっているわけにはいかない。両方に同じように集中することはできない。だったら、コーチを主にしたいと思いました」（週刊ベースボール2019年10月24日号増刊『ありがとう福浦和也 引退惜別号』）と決意。1月24日に同年限りでの引退を発表した。

2軍で若手の指導に情熱を燃やす一方、「千葉で2軍の試合をやるときには、1打席でも試合に出て、ファンへ恩返しをしたい」と16試合に出場。15打数4安打4打点を記録した。9月23日の日本ハム戦が引退試合となり、1軍に昇格する。2軍がAクラス争いをしている時期だったため、福浦は「出なくてもいい」と伝えていた。だが、「スタメンで出てほしい」という井口資仁監督の格別の配慮に心を揺さぶられ、7番DHで最後の雄姿を見せた。

打撃は4打数無安打に終わった。それでも、最終回にDHを解除して一塁の守備に就くと、2死一塁から平沼翔太のライナーを果敢にダイビングキャッチ。まるで野球の神様からの贈り物のようなウイニングボールを手にし、有終の美を飾った。

みんな、ありがとう

シーズン終盤ながら、ポストシーズンまで約2ヵ月を残した時期に引退を発表したのが、広島選手時代の新井貴浩だ。

チームがV3に向けて独走状態に入った2018年9月5日、「若手が力をつけているカープの今後を考え、今年が良いのではないかと考えた」と涙ながらに同年限りでの引退を発表した。

「最後は日本一になってみんなで喜び合って終われれば最高だと思っています。最後の最後まで全力疾走で駆け抜けたい」

そう闘志を新たにした新井は、その後、主に代打の切り札として試合に出場。日本シリーズのソフトバンク戦でも4度打席に立った。

結果的に日本一の夢こそかなわなかった。それでも、「本当に『みんな、ありがとう』という気持ちが強いです。打てなかったけど、感謝したいです。たくさん声援をもらって」と最後まで応援してくれたファンに心から感謝しながらユニホームを脱いだ。

早い段階で引退を表明することは、残された一試合、一打席の意味を変える。ファンも、チームメートも、そして本人も、終わりを意識しながらシーズンを見つめることになるからだ。

栗山にとっても、現在の西武が首位争いを繰り広げているだけに、現役25年間の総決算を栄冠で飾りたい思いは強いはずだ。夢は実現するのか。筋書きのないドラマがどんな結末を迎えるのか、最後まで見守りたい。

久保田龍雄（くぼた・たつお）

1960年生まれ。東京都出身。中央大学文学部卒業後、地方紙の記者を経て独立。プロアマ問わず野球を中心に執筆活動を展開している。きめの細かいデータと史実に基づいた考察には定評がある。最新著作は『死闘! 激突! 東都大学野球』（ビジネス社）

デイリー新潮編集部