第６５回春季北海道高校野球大会が２５日、札幌モエレ沼公園野球場で開幕する。前日の２４日には、出場全１６校による公式練習が行われた。２３年ぶり出場を果たした帯広三条の最速１４４キロ左腕・安藤美壱（みいち、３年）は投打でＮＰＢスカウトから注目される逸材。２００１年以来の勝利を目指し、２７日の初戦で旭川志峯に挑む。

春全道２５年ぶり勝利へ、帯広三条の安藤が投打でチームをけん引する。公式練習では初めてプレーする球場の土の感触を確かめ、「マウンドは柔らかめだったので、踏み出す足を意識して投げていきたい」と球を投げ込んだ。

昨年２月、大雪で室内練習場が倒壊。その影響で、今オフの全体練習もウェートトレーニングの割合が増えた。投手、打者としてプロから注目を集める安藤は肉体改造に着手し、昨秋から体重は６キロ増の８０キロに成長。ベンチプレス１１０キロ、背筋力２６０キロ、球速も９キロアップの最速１４４キロを計測し、一回り大きくなった体でラストシーズンを迎えている。

その成果を十勝地区予選で見せつけ、打撃では３回戦で公式戦第２号を放つなど３試合で打率５割をマーク。投げても代表決定戦の白樺学園戦を含めて２試合計１５回２／３を自責点０と好投。昨秋全道準優勝校を破って地区を突破し、「白樺を抑えられたことは自信になった」と手応えを口にする。

昨秋は全道初戦２日前に見学旅行（学校行事）から帰道。万全の準備を出来ない状況で６回無失点と好投したものの、不完全燃焼のまま１回戦敗退に終わった。今春は昨秋の鬱憤（うっぷん）を晴らす大会でもあり、「夏もあるので、相手に悪いイメージを持たせられるような試合をしたい」。初戦の相手は同じ北北海道の旭川志峯。本番の夏に向け、甲子園常連校との試金石の一戦に臨む。（島山 知房）