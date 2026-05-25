◇プロ野球パ・リーグ 西武4-3オリックス（24日、ベルーナドーム）

西武が交流戦前の最後の試合でオリックスに勝利し首位浮上。西口文也監督がこの日活躍したカナリオ選手をたたえました。

西武は初回、1点を失いますがその裏、1番のカナリオ選手が初球をとらえ同点。さらにネビン選手の犠牲フライですぐに勝ち越しました。

西口監督は「初回先制されたあとにすぐにカニー(カナリオ選手)がホームランを打って追いついてくれたところが大きかったです」とコメント。同点に追いつかれた6回には勝ち越しの2ランホームランを放ち、「追いつかれたあと、突き放すホームランを打ってくれて非常に大きかったです」と称賛しました。

西武はネビン選手が1軍へ帰ってきた5月1日からカナリオ選手を1番に置き、そこから14勝5敗と好調を維持していますが、カナリオ選手の1番での起用について、「1番に入ってからチームの成績も上向いていますし、非常にいいと思います。先頭バッターであれだけ振ることができて今日みたいな感じで打たれるとピッチャーも嫌だと思うので、そういう意味での1番です」と説明しました。

5月のカナリオ選手は18試合1番で出場し、初回の第1打席でヒットを打ったのは2試合ですが、「打てない試合も勝ってたので、カナリオが初回打たないと勝てるととらえて、自分の中だけで(笑)。本当は打って欲しいですけど、本当にいい影響を与えています」と前向きなコメント。「今日は打ったので普通に勝てると思いました。常にいい方向しか考えていないです。負けるなんて考えていないです」と笑顔で話しました。

また、この日はファームで調整中の桑原将志選手が4打数1安打1四球でフル出場。「今日の試合元気だった？だったら普通に火曜日に上げます」と交流戦初戦となる26日からの1軍昇格を明言しました。