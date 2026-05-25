◇インターリーグ カブス 5―8 アストロズ（2026年5月24日 シカゴ）

カブスは24日（日本時間25日）、本拠でのアストロズ戦に5―8で敗れ泥沼の8連敗を喫した。ホームでの6連敗は21年以来5年ぶり。先発した今永昇太投手（32）が3本塁打を浴びるなど6回7安打2四死球6三振7失点で今季5敗目（4勝）。鈴木誠也外野手（31）は4打数無安打で、4試合連続ノーヒットとなった。

今永は2回、5番・マイヤーズに先制ソロを浴びた。3―1と逆転した3回には9番・アレンにソロを被弾。5回には2死満塁から2番・ペーニャの中前2点適時打で3―4と逆転され、3番・ウォーカーには中堅左へ3ランを放り込まれた。

今永は前回登板となった18日（同19日）のブルワーズ戦で今季ワーストの4回1/3を8失点で4敗目。2試合続けての大量失点で先発の役割を果たせなかった。

鈴木は2回の第1打席は右飛、3回の第2打席は空振り三振、5回の第3打席は二飛、8回の第4打席は三ゴロ。今永が5点を失った5回には2死一塁から右翼線に落ちそうな打球をスラィデングキャッチする好守備を見せたが、打撃では19日（同20日）のブルワーズ戦で2安打したあと、4試合続けて快音が聞かれていない。