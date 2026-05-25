“ミスヤンマガ”山本杏、10代最後の“フレッシュボディ”激撮
多数のアイドル・女優・歌手を輩出した名門ミスコン「ミスマガジン2024」で『ミスヤングマガジン』を受賞した山本杏（20）が、25日発売の『週刊プレイボーイ』23号（集英社）のグラビアに登場した。
【写真】美背中チラリ…！ あざとさ全開の山本杏
応募総数2784人から『ミスヤングマガジン』に選ばれた山本は、ティーン誌の専属モデルを務め、ABEMAで放送の『キミとオオカミくんには騙されない』に出演してブレイク。最近では主演のショートドラマ『星屑の約束』が配信中。ネスカフェ×ショートドラマ『一杯の物語』にレギュラー出演するなど活躍を見せている。
今回、 5月16日に20歳になったばかりの山本。そのグラビアの“はじまり”を撮ったカメラマンが3年越しに撮影。10代最後の“フレッシュボディ”を切り取っている。
同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDには七瀬なな、そのほか松田実桜、アン・シネ、大西陽羽、伊織芽衣、香野子が登場する。
【写真】美背中チラリ…！ あざとさ全開の山本杏
応募総数2784人から『ミスヤングマガジン』に選ばれた山本は、ティーン誌の専属モデルを務め、ABEMAで放送の『キミとオオカミくんには騙されない』に出演してブレイク。最近では主演のショートドラマ『星屑の約束』が配信中。ネスカフェ×ショートドラマ『一杯の物語』にレギュラー出演するなど活躍を見せている。
今回、 5月16日に20歳になったばかりの山本。そのグラビアの“はじまり”を撮ったカメラマンが3年越しに撮影。10代最後の“フレッシュボディ”を切り取っている。
同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDには七瀬なな、そのほか松田実桜、アン・シネ、大西陽羽、伊織芽衣、香野子が登場する。